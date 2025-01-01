Балет в Новосибирске, который понравится даже сонному мужу

Тщетная предосторожность

Лиза мечтает выйти за возлюбленного Колена, но мать решает отдать её богатому соседу. Молодые люди пытаются соединиться, обведя вокруг пальца и маму, и соседа, и сами правила жизни. Отличный балет в новосибирском театре НОВАТ.

Почему понравится: хороший юмор, озорной сюжет, красивая музыка. Если же партнёр совсем не хочет идти, предложите ему называть влюблённого Колена влюблённым Коляном. И сразу сюжет заиграет новыми красками.

Собор Парижской Богоматери

Сразу трое мужчин влюбляются в красивую цыганку: священник, капитан стражи и уродливый горбун. Каждый любит её по-своему, но их чувство настолько разрушительно, что может стоить цыганке жизни. Балет на основе великого произведения французского писателя Виктора Гюго.

Почему понравится: красивые массовые сцены, динамичный сюжет, не классическая постановка с интересным взглядом.

Шёпот, Радио и Джульетта

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Что тут интересного и зачем идти на балет? Потому что танцы происходят под песни группы Radiohead - это новый взгляд на знакомый сюжет в театре НОВАТ.

Почему понравится: современный танец под узнаваемые песни, балет под Radiohead, уже ради этого стоит прийти!

Анюта

Аня выходит замуж за нелюбимого, но богатого чиновника, чтобы спасти свою бедную семью. Она начинает выходить в высший свет, и скоро из доброй скромной девушки становится светской львицей. Скоро ей нужно будет сделать выбор - положение в обществе или семья. Жёсткая драма о потере своей души в театре НОВАТ.

Почему понравится: интересный драматический сюжет, масштабные сцены.

Альба

Муж умирает, но всё наследство оставляет не жене Альбе, а старшей дочери от первого брака. Чтобы не потерять всё, Альба буквально запирает всех детей в доме. Траур превращается в настоящее заточение, когда родной дом становится тюрьмой, в которую даже не попадает поток свежего воздуха. И непонятно, как из этого выбраться. Атмосферный балет в «Первом театре».

Почему понравится: атмосферная сценография, интересный сюжет, короткая продолжительность (1ч. 15м.)