Спектакль Собачье сердце

Возвращение классики: «Собачье сердце» на сцене театра драмы

Во времена масштабных медицинских опытов ради блага человечества, на второй, а то и третий план неожиданно уходит самое ценное — человечность. История Профессора Преображенского — это рассказ о большой надежде и глобальном разочаровании. Идущий против природы, он так и не сумел создать идеального члена общества.

Булгаковская сатира с утонченным юмором

Мощная сатира Михаила Булгакова, наполненная остроумными и ставшими крылатыми фразами, вновь предстанет на сцене театра драмы. Это не первая интерпретация известного произведения, но возвращение такого материала кажется символичным. Времена меняются, но нравы остаются прежними.

Михаил Булгаков: классик с бунтарским духом

Михаил Афанасьевич Булгаков — это не только остроумный автор, но и бунтарь, который в своих произведениях затрагивает глубокие философские и социальные вопросы. Его творчество наполнено мистикой и загадочностью, что делает его пророчества актуальными даже сегодня.

Не упустите возможность увидеть «Собачье сердце» в театре драмы и погрузиться в мир, где наука и человечность сталкиваются в непримиримой борьбе.