Смешная девчонка
Киноафиша Смешная девчонка

Спектакль Смешная девчонка

Постановка
Музыкальный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Мюзикл-ревю «Смешная девчонка» в Новосибирском музыкальном театре

Мюзикл-ревю «Смешная девчонка» рассказывает историю жизни Фанни Брайс, знаменитой американской комедийной актрисы. На пути к своей мечте стать звездой Фанни преодолевает различные преграды, и её комедийный талант привлекает внимание зрителей и организаторов.

Организатором этой яркой постановки выступает Новосибирский музыкальный театр, который славится своими впечатляющими мюзиклами. Эта история о том, как талант и упорство могут привести к успеху, наверняка заинтересует любителей театральных искусств.

Истоки спектакля

«Смешная девчонка» создан по мотивам культового бродвейского киномюзикла Уильяма Уайлера, где главную роль исполнила Барбра Стрейзанд. За своё исполнение она была удостоена «Оскара» и «Золотого глобуса». Сюжет фильма основан не только на жизни Фанни, но и на её романтических отношениях с предпринимателем Ники Арнштайном.

Запоминающиеся моменты

С детства Фанни Брайс мечтала стать звездой и начала свою карьеру в местном театре. Её комедийные таланты быстро завоевали интерес зрителей, а её несдержанное поведение на сцене едва не привело к увольнению. Но публика обожала её, и вскоре она привлекла внимание Флоренса Зигфелда, известного импресарио из Нью-Йорка, который предложил ей роль в своём шоу.

На первом выступлении Фанни предстояло исполнить финальную песню о женской красоте, и, несмотря на свои сомнения в собственном обаянии, она приняла вызов, что привело к неожиданным и забавным последствиям.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит музыка таких композиторов, как Дж. Стайн, Г. Уоррен, Н.Х. Браун, С. Коулмэн, П. Линке и А. Эденрот. Эта яркая музыкальная палитра делает мюзикл незабываемым и пленяющим.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль и погрузиться в мир Фанни Брайс, где смешное и серьезное переплетаются в одной истории.

Январь
Февраль
23 января пятница
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽
19 февраля четверг
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽

Фотографии

Смешная девчонка Смешная девчонка Смешная девчонка Смешная девчонка

