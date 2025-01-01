Спектакль «Мальчики» по В. Крапивину: мужество и дружба в современном мире

Спектакль «Мальчики» создан по мотивам повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». В этой истории рассказывается о современных мальчишках с верными и смелыми сердцами. Постановка выполнена в сотрудничестве с АНО «Центр «Культурный город» при поддержке Фонда президентских грантов.

Об уникальности спектакля

«Мальчики» уже успели заявить о себе на таких значимых фестивалях, как «Золотая Маска» и «АРТМИГРАЦИЯ». Это уникальная интерпретация классической повести, насыщенная свежими идеями и легкой атмосферой. Спектакль буквально пропитан живой драйвовой музыкой и актуальными вопросами о честности и дружбе.

Тематические и культурные аспекты

Крапивин, который был неформальным лидером детского движения на Урале, создавал свои произведения с пониманием детской души и внутреннего мира. Он умел управлять воздушными змеями и парусами, знал, как устроено чудо. Спустя более полувека, книга «Та сторона, где ветер» пробуждает искренние эмоции у новой аудитории.

Спектакль задает важные вопросы: кто они, сегодняшние мальчики? Как влияет наше время на их честность, бескомпромиссность и умение дружить? Эти вопросы могут волновать как подростков, так и взрослых, интересующихся современной драматургией.

Приходите на спектакль «Мальчики» и откройте для себя мир, в котором каждый из нас почувствует себя немного мальчиком.