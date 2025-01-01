Блистательный актерский состав в комедийном спектакле «Слухи»

Приглашаем вас на классический спектакль «Слухи», который подарит вам атмосферу праздника, отдыха и хорошего настроения!

О спектакле

На светской вечеринке собираются четыре семейные пары. Однако загадочные выстрелы из спальни хозяина дома — заместителя мэра Нью-Йорка — запускают череду невероятных событий и разоблачений. Как же отразятся эти события на их привычной жизни?

Спектакль, который радует зрителей уже более двадцати лет, предлагает захватывающий сюжет, добрый юмор и полное отсутствие отрицательных эмоций. Здесь нет никаких театральных экспериментов ради эксперимента и рассуждений о глобальных проблемах человечества. Это идеальный выбор для тех, кто хочет расслабиться и насладиться качественным театром.

Артисты

В спектакле участвуют:

Елена Сафонова

Андрей Ильин

Ольга Волкова

Ольга Богомазова

Татьяна Казючиц

Владимир Стеклов

Валентин Смирнитский

Вадим Дубровицкий

Юлия Агафонова

Инна Милорадова

Игорь Ливанов

Владимир Богданов

Олег Масленников-Войтов

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль! Окунитесь в мир комедии и наслаждайтесь каждым моментом!