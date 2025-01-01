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Киноафиша Слухи

Спектакль Слухи

Постановка
La'Театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Блистательный актерский состав в комедийном спектакле «Слухи»

Приглашаем вас на классический спектакль «Слухи», который подарит вам атмосферу праздника, отдыха и хорошего настроения!

О спектакле

На светской вечеринке собираются четыре семейные пары. Однако загадочные выстрелы из спальни хозяина дома — заместителя мэра Нью-Йорка — запускают череду невероятных событий и разоблачений. Как же отразятся эти события на их привычной жизни?

Спектакль, который радует зрителей уже более двадцати лет, предлагает захватывающий сюжет, добрый юмор и полное отсутствие отрицательных эмоций. Здесь нет никаких театральных экспериментов ради эксперимента и рассуждений о глобальных проблемах человечества. Это идеальный выбор для тех, кто хочет расслабиться и насладиться качественным театром.

Артисты

В спектакле участвуют:

  • Елена Сафонова
  • Андрей Ильин
  • Ольга Волкова
  • Ольга Богомазова
  • Татьяна Казючиц
  • Владимир Стеклов
  • Валентин Смирнитский
  • Вадим Дубровицкий
  • Юлия Агафонова
  • Инна Милорадова
  • Игорь Ливанов
  • Владимир Богданов
  • Олег Масленников-Войтов

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль! Окунитесь в мир комедии и наслаждайтесь каждым моментом!

Режиссер
Вадим Дубровицкий
В ролях
Вадим Дубровицкий
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Олег Масленников-Войтов
Олег Масленников-Войтов
Татьяна Казючиц
Татьяна Казючиц

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 ноября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00
12 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00
7 января
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00

В ближайшие дни

Эффект Пигмалиона
16+
Комедия Премьера
Эффект Пигмалиона
6 мая в 18:15 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Доходное место
16+
Комедия Премьера
Доходное место
10 октября в 19:00 Театр Сатиры
от 600 ₽
Каждые 7 лет
16+
Комедия
Каждые 7 лет
25 августа в 19:00 Off-театр
от 1500 ₽
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