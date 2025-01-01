Спектакль Школа злословия

Новая интерпретация классики: «Школа злословия» в «Красном факеле»

Театр «Красный факел» готов представить зрителям очередной шедевр британской драматургии. На этот раз в репертуар попадает пьеса Ричарда Бринсли Шеридана «Школа злословия» (The School for Scandal), которая была написана в 1777 году. Режиссером постановки выступает санкт-петербургский талант Роман Кочержевский.

Сюжет и персонажи

«Школа злословия» считается одной из лучших британских комедий нравов и сатир на светское общество. В центре сюжета находятся взаимоотношения леди Тизл, недавней провинциалки, и членов салона леди Снируэл. Эта интригующая история полна сплетен, козней и хитроумных манипуляций, которые плавно переплетаются в сюжете.

Цитата леди Снируэл прекрасно иллюстрирует дух пьесы: «Уязвленная в ранней молодости ядовитым жалом клеветы, я не знаю большего наслаждения, чем низводить других до уровня моей опороченной репутации». Эти слова подчеркивают не только характер персонажа, но и всю атмосферу светской жизни той эпохи.

Интересные факты

Пьеса «Школа злословия» продолжает оставаться актуальной и в наши дни, благодаря остроте социальной сатиры и мастерству авторского слова. Шеридан, наряду с Шекспиром и Шоу, стал одним из классиков британской драмы, оставившим неизгладимый след в театральном искусстве.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку в театре «Красный факел». Премьера запланирована на ближайшие дни, и она обещает стать настоящим театральным событием!