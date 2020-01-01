Спектакль Терем-теремок

Опера «Терем-теремок» в НОВАТе

Новосибирский театр оперы и балета приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на новую постановку оперы «Терем-теремок» композитора Ильи Польского. Этот спектакль откроет малышам двери в удивительный, сказочный и полный приключений мир оперы и театра.

О спектакле

Вместе с забавными героями — Мышкой, Лягушкой, Лисой, Петухом, Медведем и Волком — юные зрители отправятся в сказочный лес и станут участниками веселых приключений.

Почему стоит посетить