Спектакль Терем-теремок

Опера «Терем-теремок» в НОВАТе
Новосибирский театр оперы и балета приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на новую постановку оперы «Терем-теремок» композитора Ильи Польского. Этот спектакль откроет малышам двери в удивительный, сказочный и полный приключений мир оперы и театра.
О спектакле
Вместе с забавными героями — Мышкой, Лягушкой, Лисой, Петухом, Медведем и Волком — юные зрители отправятся в сказочный лес и станут участниками веселых приключений.
Почему стоит посетить
- Первое знакомство с театром: Для многих маленьких посетителей НОВАТа этот спектакль станет первым знакомством с миром театра. Это незабываемое и волшебное путешествие откроет им красоту и волшебство оперного искусства.
- Интерактивные приключения: Дети смогут не только наблюдать за событиями на сцене, но и почувствовать себя участниками веселых приключений вместе с любимыми сказочными героями.
- Красочные декорации и музыка: Постановка обещает множество визуальных и музыкальных сюрпризов, которые очаруют и детей, и взрослых.