Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Терем-теремок
Киноафиша Терем-теремок

Спектакль Терем-теремок

Опера для детей в 2-х действиях по сказке Самуила Маршака
Постановка
НОВАТ 0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Опера «Терем-теремок» в НОВАТе

Новосибирский театр оперы и балета приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на новую постановку оперы «Терем-теремок» композитора Ильи Польского. Этот спектакль откроет малышам двери в удивительный, сказочный и полный приключений мир оперы и театра.

О спектакле

Вместе с забавными героями — Мышкой, Лягушкой, Лисой, Петухом, Медведем и Волком — юные зрители отправятся в сказочный лес и станут участниками веселых приключений.

Почему стоит посетить

  • Первое знакомство с театром: Для многих маленьких посетителей НОВАТа этот спектакль станет первым знакомством с миром театра. Это незабываемое и волшебное путешествие откроет им красоту и волшебство оперного искусства.
  • Интерактивные приключения: Дети смогут не только наблюдать за событиями на сцене, но и почувствовать себя участниками веселых приключений вместе с любимыми сказочными героями.
  • Красочные декорации и музыка: Постановка обещает множество визуальных и музыкальных сюрпризов, которые очаруют и детей, и взрослых.

 

Режиссер
Вячеслав Стародубцев
В ролях
Ирина Новикова
Екатерина Марзоева
Дарья Шувалова
Константин Буинов
Никита Мухин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Три медведя
0+
Детский Кукольный
Три медведя
30 августа в 15:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Волк и семеро козлят
0+
Детский Кукольный
Волк и семеро козлят
9 августа в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Сказ про Федота-стрельца
12+
Моноспектакль
Сказ про Федота-стрельца
29 августа в 18:30 Театральный центр «Энергия»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше