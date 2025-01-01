Спектакль Сказы из сундука. Петр и Феврония

Сказочная история для всей семьи

Мы уверены, что дети чувствуют и понимают гораздо больше, чем взрослые. Поэтому предлагаем им погрузиться в сказочную историю, которая сочетает в себе увлекательный сюжет и глубокий смысл. Спектакль станет отличным вариантом для семейного просмотра, ведь он построен на игровом взаимодействии кукол и актеров.

Игра света и творчества

Главный художественный образ истории – это сундук, из которого при помощи рукоделия, ниток, клубков, тканей и зеркал создается увлекательное игровое полотно. В роли рассказчика выступит игрушечный зайчик, сотканный из лучиков света. Он будет одновременно игрушкой и настоящим солнечным зайчиком, что не случайно – этот герой изображен на многих иконах Петра и Февронии. Таким образом, зайчику можно доверять, ведь он точно что-то видел и знает.

Участие зрителей

В какой-то момент зрители станут непосредственными участниками действия и помощниками главных героев. Это делает спектакль еще более интерактивным и увлекательным. Не упустите возможность стать частью этой удивительной сказки!