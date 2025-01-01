Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказы из сундука. Петр и Феврония
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказы из сундука. Петр и Феврония

Спектакль Сказы из сундука. Петр и Феврония

Постановка
Глас 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказочная история для всей семьи

Мы уверены, что дети чувствуют и понимают гораздо больше, чем взрослые. Поэтому предлагаем им погрузиться в сказочную историю, которая сочетает в себе увлекательный сюжет и глубокий смысл. Спектакль станет отличным вариантом для семейного просмотра, ведь он построен на игровом взаимодействии кукол и актеров.

Игра света и творчества

Главный художественный образ истории – это сундук, из которого при помощи рукоделия, ниток, клубков, тканей и зеркал создается увлекательное игровое полотно. В роли рассказчика выступит игрушечный зайчик, сотканный из лучиков света. Он будет одновременно игрушкой и настоящим солнечным зайчиком, что не случайно – этот герой изображен на многих иконах Петра и Февронии. Таким образом, зайчику можно доверять, ведь он точно что-то видел и знает.

Участие зрителей

В какой-то момент зрители станут непосредственными участниками действия и помощниками главных героев. Это делает спектакль еще более интерактивным и увлекательным. Не упустите возможность стать частью этой удивительной сказки!

Режиссер
Ирина Денисова
В ролях
Александр Хохлов
Анна Хапкина
Мария Королева
Виктория Фатеева
Даниил Коробейников

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сказы из сундука. Петр и Феврония

В ближайшие дни

Семейный ужин в половине второго
12+
Драма
Семейный ужин в половине второго
10 ноября в 19:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 2000 ₽
Новые похождения Кота в сапогах
6+
Детский Иммерсивный
Новые похождения Кота в сапогах
8 августа в 15:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Волшебная прогулка
Детский Иммерсивный
Волшебная прогулка
15 августа в 17:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше