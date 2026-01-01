Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Детское праздничное новогоднее шоу «Поколение Альфа» от Академии «Эстрада Тинс»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Детское праздничное новогоднее шоу «Поколение Альфа» от Академии «Эстрада Тинс»

Спектакль Детское праздничное новогоднее шоу «Поколение Альфа» от Академии «Эстрада Тинс»

0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Новогоднее шоу от Академии «Эстрада Тинс»

13 декабря 2026 года в Малом зале Кремлёвского дворца пройдет новогоднее шоу от Академии «Эстрада Тинс». Готовьтесь зажигать этой зимой! Академия «Эстрада Тинс» устраивает крутое новогоднее шоу в Государственном Кремлёвском Дворце - и это точно будет взрыв эмоций!

«Эстрада Тинс» знает толк в классных вечеринках. Вас ждет большая дискотека, где можно от души потанцевать всей семьёй! На сцене выступят юные звёзды Академии, которые подарят море драйва!

Кроме того, гостей ждут крутые активности, конкурсы, розыгрыши и аквагрим в подарок всем участникам! Не упустите шанс стать частью самого зажигательного новогоднего шоу от «Эстрады Тинс»! Здесь будет шумно, весело и по-настоящему волшебно!

Купить билет на спектакль Детское праздничное новогоднее шоу «Поколение Альфа» от Академии «Эстрада Тинс»

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря воскресенье
16:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Гладиатор
16+
Мюзикл Премьера

Гладиатор

18 октября в 20:00 Театриум на Серпуховке
от 1000 ₽
Крошечка-Хаврошечка и волшебная корова
0+
Детский Музыка

Крошечка-Хаврошечка и волшебная корова

13 сентября в 12:00 Театр на Басманной
от 1000 ₽
Без Есенина
16+
Драма

Без Есенина

26 сентября в 19:00 Дворец на Яузе
от 3100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше