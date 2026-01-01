Спектакль Детское праздничное новогоднее шоу «Поколение Альфа» от Академии «Эстрада Тинс»

Новогоднее шоу от Академии «Эстрада Тинс»

13 декабря 2026 года в Малом зале Кремлёвского дворца пройдет новогоднее шоу от Академии «Эстрада Тинс». Готовьтесь зажигать этой зимой! Академия «Эстрада Тинс» устраивает крутое новогоднее шоу в Государственном Кремлёвском Дворце - и это точно будет взрыв эмоций!

«Эстрада Тинс» знает толк в классных вечеринках. Вас ждет большая дискотека, где можно от души потанцевать всей семьёй! На сцене выступят юные звёзды Академии, которые подарят море драйва!

Кроме того, гостей ждут крутые активности, конкурсы, розыгрыши и аквагрим в подарок всем участникам! Не упустите шанс стать частью самого зажигательного новогоднего шоу от «Эстрады Тинс»! Здесь будет шумно, весело и по-настоящему волшебно!