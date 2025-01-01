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Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам»
Киноафиша Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам»

Спектакль Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам»

6+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Речная кукольная сказка «Путешествие по волнам»

Впервые в Новосибирске, на борту уютного теплохода, Новосибирский областной театр кукол представляет захватывающее представление для детей. «Путешествие по волнам» - это уникальная возможность для маленьких зрителей от трех до двенадцати лет окунуться в мир фантазии и приключений.

Время отправления в сказочное плавание

Представление проводится три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье, начиная с 11:30 утра. Независимо от погоды, дождь не помешает вашему путешествию, так как спектакль проходит на закрытой нижней палубе.

Волшебное действо на водах

Две талантливые актрисы оживляют сказку, играя разнообразных персонажей, поющие и взаимодействующие с маленькими зрителями. История начинается с того, что царица Обинушка дарит детям волшебный кораблик, который отправляется в путешествие по реке, останавливаясь у пристаней с загадочными названиями.

Образовательный аспект

Спектакль не только развлекает, но и обучает. В ходе путешествия дети узнают о важности сохранения чистоты воды, знакомятся с различными растениями и грибами, а также встречают разнообразных животных.

Творческая команда

Музыкальное сопровождение создал Владимир Натанзон, а текст спектакля написала заслуженная артистка РФ Ольга Гущина. Спектакль сопровождается лейтмотивом - запоминающейся песней о путешествии кораблика, которая останется с вами надолго после окончания представления.

Приглашаем вас и ваших детей присоединиться к нам в этом незабываемом путешествии, где волшебство и обучение идут рука об руку.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 29 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
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Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
Новосибирск, 2 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
Новосибирск, 5 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
Новосибирск, 7 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
Новосибирск, 9 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
Новосибирск, 6 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
14:00 от 600 ₽
Новосибирск, 13 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
14:00 от 600 ₽

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