Спектакль Волшебная флейта

«Волшебная флейта» на сцене НОВАТа

«Волшебная флейта» — последняя опера Моцарта и одно из его величайших произведений. Эта мистическая сказка, завоевавшая сердца современников композитора, до сих пор остаётся одной из самых популярных опер на мировых сценах. Либретто Эмануэля Шиканедера наполнено экзотическими чудесами — феями, жрецами, волшебными мальчиками и масонскими испытаниями в египетской пирамиде.

За красочным и увлекательным сюжетом скрываются глубокие философские идеи Моцарта: равенство всех людей, вера в добро и любовь, возможность нравственного совершенствования и торжество света и разума.

В постановке режиссёра Вячеслава Стародубцева меткий юмор, фантастические элементы и поиски истины переплетаются, создавая одну из самых оптимистичных опер Моцарта. Не упустите шанс окунуться в волшебный мир этой невероятной оперы.

Сюжет

Принц Тамино оказывается в таинственном цирковом мире. Он узнает от клоунесс-гипнотизёрш, что хозяин цирка Зарастро похитил у Царицы ночи её дочь Памину, восходящую звезду. Царица хитро отправляет Тамино изображение дочери — афишу Памины, чтобы очаровать его и заставить пройти все испытания ради её спасения. В помощь Царица дарит ему волшебную флейту, а его другу, дрессировщику голубей Папагено, — волшебные колокольчики.

Вместе они отправляются на опасное приключение, намереваясь освободить Памину и одолеть Зарастро. По мере продвижения, им открывается правда: Зарастро не злодей, а мудрый правитель, который спас Памину от жестокости её матери. Царица ночи стремится к власти и готова убить Зарастро ради своей цели. Тамино и Папагено сталкиваются с множеством испытаний, соблазнов и предательств, но также находят дружбу, юмор и истинную любовь.