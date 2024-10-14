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Волшебная флейта
Киноафиша Волшебная флейта

Спектакль Волшебная флейта

Постановка
НОВАТ 6+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Волшебная флейта» на сцене НОВАТа

«Волшебная флейта» — последняя опера Моцарта и одно из его величайших произведений. Эта мистическая сказка, завоевавшая сердца современников композитора, до сих пор остаётся одной из самых популярных опер на мировых сценах. Либретто Эмануэля Шиканедера наполнено экзотическими чудесами — феями, жрецами, волшебными мальчиками и масонскими испытаниями в египетской пирамиде.

За красочным и увлекательным сюжетом скрываются глубокие философские идеи Моцарта: равенство всех людей, вера в добро и любовь, возможность нравственного совершенствования и торжество света и разума.

В постановке режиссёра Вячеслава Стародубцева меткий юмор, фантастические элементы и поиски истины переплетаются, создавая одну из самых оптимистичных опер Моцарта. Не упустите шанс окунуться в волшебный мир этой невероятной оперы.

Сюжет

Принц Тамино оказывается в таинственном цирковом мире. Он узнает от клоунесс-гипнотизёрш, что хозяин цирка Зарастро похитил у Царицы ночи её дочь Памину, восходящую звезду. Царица хитро отправляет Тамино изображение дочери — афишу Памины, чтобы очаровать его и заставить пройти все испытания ради её спасения. В помощь Царица дарит ему волшебную флейту, а его другу, дрессировщику голубей Папагено, — волшебные колокольчики.

Вместе они отправляются на опасное приключение, намереваясь освободить Памину и одолеть Зарастро. По мере продвижения, им открывается правда: Зарастро не злодей, а мудрый правитель, который спас Памину от жестокости её матери. Царица ночи стремится к власти и готова убить Зарастро ради своей цели. Тамино и Папагено сталкиваются с множеством испытаний, соблазнов и предательств, но также находят дружбу, юмор и истинную любовь.

Режиссер
Вячеслав Стародубцев
В ролях
Светлана Москаленко
Дарья Шувалова
Константин Захаров
Николай Лоскуткин
Гурий Гурьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 июля
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 3000 ₽
Новосибирск, 2 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
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14 октября 2024 06:09
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