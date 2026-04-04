Спектакль Сильва

Оперетта "Сильва" — история любви и музыки

В сердце Петербурга, на Невском 70, зрители увидят одну из самых трогательных и блистательных оперетт мирового репертуара — «Сильва» Имре Кальмана. Спектакль рассказывает о запретной любви звезды варьете Сильвы Вареску и аристократа князя Эдвина Валершейма.

Жизнеутверждающий, яркий и стремительный, спектакль насыщен юмором, танцами и, конечно, всеми известными мелодиями Кальмана. Зрители смогут услышать хиты оперетты, такие как «Без женщин жить нельзя на свете, нет», «Помнишь ли ты», «Красотки кабаре» и «Частица черта в нас...». Остроумные диалоги и шутки, яркие герои и прекрасная музыка создадут атмосферу любви и счастья, радости и праздника!

В антракте зрителям предложат бокал шампанского за здоровье героев.

История создания оперетты

«Сильва» по праву считается жемчужиной музыкального наследия великого композитора. Мировая премьера оперетты с триумфом состоялась 17 ноября 1915 года в театре Иоганна Штрауса. В Вене она выдержала более 2000 спектаклей, а в Берлине шла ежедневно в течение двух лет. На сценах российских театров этот спектакль ставится более 100 лет и остается любимым как среди артистов, так и у зрителей разных поколений.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик — Галина Тарасова, известная своей работой на всероссийских конкурсах. Художник-постановщик — Борис Анушин. Балетмейстер — Дмитрий Устюжанин.

Артисты

В спектакле участвуют: засл. арт. РФ Юрий Давиденко; лауреаты международных конкурсов Полина Тихонова, Валентина Михайлова, Олег Никишов; кавалер ордена «Грифона» (Лондон, 2005) Леонид Репин; Александр Чурсин; артисты театра и кино Роман Анушин, Игорь Журавлев.

Художественный руководитель театра — лауреат всероссийских конкурсов Галина Тарасова.