Спектакль «Если бы знать»: Взгляд в прошлое и борьба с судьбой

«В один прекрасный вечер будущее вдруг оказывается прошлым, и тогда мы оглядываемся назад – и видим свою молодость», — Луи Арагон.

Спектакль «Если бы знать» предлагает зрителю уникальную возможность поразмышлять о важнейших моментах жизни, которые определяют наш путь. Это история о том, как «точки судьбы» могут изменить все: правильно ли мы сделали выбор, что бы случилось, если бы пошли по другой дороге? Однако история не терпит сослагательного наклонения...

Главный герой и его выбор

Главный герой, ученый Александр Суше, на пути в Стокгольм за Нобелевской премией заезжает в особняк своего детства. Этот визит становится для него неожиданным поворотом судьбы, ведь здесь Александр встретится с самим собой, столкнется с воспоминаниями и окажется на развилке, от которой зависит его будущее.

На развилке судьбы

Сможет ли он сделать правильный выбор, который не изменит ход его жизни? Или в этот момент он окажется перед самым страшным решением? Спектакль исследует, как непростые вопросы прошлого могут изменить наше восприятие настоящего.

Не упустите шанс задуматься о своем выборе

Не пропустите этот глубокомысленный и эмоционально насыщенный спектакль, который заставит задуматься о собственной судьбе и возможности выбора.