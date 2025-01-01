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Если бы знать
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Спектакль Если бы знать

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Если бы знать»: Взгляд в прошлое и борьба с судьбой

«В один прекрасный вечер будущее вдруг оказывается прошлым, и тогда мы оглядываемся назад – и видим свою молодость», — Луи Арагон.

Спектакль «Если бы знать» предлагает зрителю уникальную возможность поразмышлять о важнейших моментах жизни, которые определяют наш путь. Это история о том, как «точки судьбы» могут изменить все: правильно ли мы сделали выбор, что бы случилось, если бы пошли по другой дороге? Однако история не терпит сослагательного наклонения...

Главный герой и его выбор

Главный герой, ученый Александр Суше, на пути в Стокгольм за Нобелевской премией заезжает в особняк своего детства. Этот визит становится для него неожиданным поворотом судьбы, ведь здесь Александр встретится с самим собой, столкнется с воспоминаниями и окажется на развилке, от которой зависит его будущее.

На развилке судьбы

Сможет ли он сделать правильный выбор, который не изменит ход его жизни? Или в этот момент он окажется перед самым страшным решением? Спектакль исследует, как непростые вопросы прошлого могут изменить наше восприятие настоящего.

Не упустите шанс задуматься о своем выборе

Не пропустите этот глубокомысленный и эмоционально насыщенный спектакль, который заставит задуматься о собственной судьбе и возможности выбора.

Режиссер
Олег Куликов
В ролях
Евгений Иванов
Евгений Чмеренко
Семен Авралев
Тамара Абросимова
Варвара Репецкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

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