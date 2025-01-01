Меню
Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Мулла
Киноафиша Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Мулла

Спектакль Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Мулла

Постановка
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Пьеса «Мулла»: дилеммы современности

«Мулла» — это одно из последних творений выдающегося драматурга Туфана Миннуллина, который был удостоен Специальной премии Министерства культуры Республики Татарстан на конкурсе «Новая татарская пьеса» в 2006 году.

Сюжет пьесы разворачивается в татарской деревне, столкнувшейся с угрозой вымирания и кризисом бездуховности. Главный герой — городской мулла, молодость которого контрастирует с его сложной судьбой. Вопрос о том, сможет ли он предотвратить катастрофу, становится центром драматического конфликта спектакля.

Спектакль и его вопросы

Спектакль не дает однозначных ответов, а скорее поднимает важные вопросы о духовности и человеческих ценностях. Смогут ли сельчане найти путь к истине под мудрым руководством молодого муллы? Какие перемены ждут их в будущем?

Интересный факт

Пьеса «Мулла» вызывает множество размышлений у зрителей. Это не просто история о религии или культуре, но и глубокая метафора о состоянии современного общества.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обязательно оставит след в вашем сердце и заставит задуматься о важных жизненных вопросах.

