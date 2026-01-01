Свадьба с генералом
Спектакль Свадьба с генералом

Казанский ТЮЗ (временное здание) 12+
Продолжительность 80 минут
О спектакле

Спектакль «Свадьба с генералом» по А. П. Чехову в Казанском ТЮЗе

Спектакль «Свадьба с генералом» погружает зрителей в ироничный и остроумный мир, созданный великим А.П. Чеховым, автором таких известных произведений, как «Вишнёвый сад» и «Дядя Ваня». Эта фарсовая комедия обещает не только смех, но и глубокие размышления о жизни, любви, предательстве, честности и лжи.

Главный герой, Эпаминонд Максимович Апломбов, пытается создать идеальную свадьбу, но его требования вызывают комические ситуации: на торжество должен прийти настоящий генерал. Однако «чин» оказывается мнимым, и весь план рушится – за финансовые махинации отвечает плутоватый Андрей Андреевич Нюнин, агент страхового общества и друг семьи.

Каждый персонаж в спектакле яркий и неповторимый, что придаёт пьесе динамичность и интерес. Здесь нет главных или второстепенных героев – зрителям предстоит наблюдать за колоритными личностями, которые запомнятся надолго. Спектакль наполнен безудержным весельем, танцами и острым юмором, что делает его незабываемым событием.

«Свадьба с генералом» – это спектакль о парадоксальном мире, где радость и красота становятся parodией на самих себя. Комедия, способная рассмешить и тронуть до слёз, станет отличной находкой для любителей театра и поклонников Чехова.

Премьера спектакля состоялась 20 ноября 2009 года, и с тех пор он продолжает радовать зрителей своей искренностью и великолепной подачей.

Июнь
16 июня вторник
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 700 ₽

