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Шоу Японских Барабанов
Киноафиша Шоу Японских Барабанов

Шоу Японских Барабанов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Шоу японских барабанов в Санкт-Петербурге

26 октября в БКЗ «Октябрьский» вас ждет уникальное семейное шоу, которое впечатлит зрителей любого возраста - шоу японских барабанов тайко!

Грандиозное представление

В этом грандиозном представлении более 20 барабанщиков и музыкантов создадут мощные и захватывающие ритмы, которые будут звучать как в сольных номерах, так и в ансамбле с другими инструментами. Петербургская премьера шоу TAIKO IN-SPIRATION – 光拍子 Hikari byōshi (Светоритмы) подарит зрителям слияние древних японских традиций и современных музыкальных течений.

Музыка и свет в гармонии

Каждый удар барабана погружает в мир, где классика и современность переплетаются, а музыка и свет «танцуют» в полной синхронизации. Это шоу дарит невероятные эмоции и создает атмосферу светоритмов.

Не упустите шанс!

TAIKO IN-SPIRATION открывает уникальную возможность ощутить мощные ритмы японских барабанов в новом, захватывающем формате. Синхронность музыки и света создаст иллюзию настоящего волшебства, наполняя пространство энергией и гармонией.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события! Приходите на TAIKO IN-SPIRATION и станьте частью этого мистического музыкального приключения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Шоу Японских Барабанов

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