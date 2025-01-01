Шоу японских барабанов в Санкт-Петербурге

26 октября в БКЗ «Октябрьский» вас ждет уникальное семейное шоу, которое впечатлит зрителей любого возраста - шоу японских барабанов тайко!

Грандиозное представление

В этом грандиозном представлении более 20 барабанщиков и музыкантов создадут мощные и захватывающие ритмы, которые будут звучать как в сольных номерах, так и в ансамбле с другими инструментами. Петербургская премьера шоу TAIKO IN-SPIRATION – 光拍子 Hikari byōshi (Светоритмы) подарит зрителям слияние древних японских традиций и современных музыкальных течений.

Музыка и свет в гармонии

Каждый удар барабана погружает в мир, где классика и современность переплетаются, а музыка и свет «танцуют» в полной синхронизации. Это шоу дарит невероятные эмоции и создает атмосферу светоритмов.

Не упустите шанс!

TAIKO IN-SPIRATION открывает уникальную возможность ощутить мощные ритмы японских барабанов в новом, захватывающем формате. Синхронность музыки и света создаст иллюзию настоящего волшебства, наполняя пространство энергией и гармонией.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события! Приходите на TAIKO IN-SPIRATION и станьте частью этого мистического музыкального приключения!