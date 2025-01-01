Меню
Вечера с Андреевским оркестром
6+
Государственный академический русский оркестр им. Андреева: Музыкальные шедевры в народном звучании

Государственный академический русский оркестр имени Андреева приглашает зрителей на уникальные концерты, где звучат мировые музыкальные шедевры в особом исполнении народных инструментов. Оркестр, существующий уже более века, стал символом музыкальной культуры России, исполняя классику на балалайках, домрах и гуслях.

Историческое наследие

Андреевский оркестр имеет богатую историю, связанную с увлечением членов дома Романовых. Николай II, горячий поклонник этого ансамбля, гордо присвоил ему звание «Императорский Великорусский оркестр». Такое признание свидетельствует о высоком уровне мастерства исполнителей и важности данного коллектива для русской музыкальной традиции.

Уникальный музыкальный опыт

Оркестр, построенный по принципу симфонического, но использующий исконно народные инструменты, способен исполнить программы любой сложности. Зрители смогут насладиться как популярными народными мелодиями, так и произведениями мировой классики. Это единственный оркестр, который позволяет услышать, как звучит настоящая Россия.

Исполнители

В качестве художественного руководителя и главного дирижёра выступает народный артист России Дмитрий Хохлов. Его талант и опыт придают выступлениям оркестра особую изюминку, делая каждое музыкальное событие незабываемым.

Не упустите возможность погрузиться в богатый мир русской музыки и насладиться уникальным исполнением Государственного академического русского оркестра имени Андреева!

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
18:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
18:00 от 400 ₽

