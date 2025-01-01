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Закрой глаза и смотри!
Билеты от 1300₽
Киноафиша Закрой глаза и смотри!

Спектакль Закрой глаза и смотри!

Театральное шоу Вадима Демчога
Постановка
Театр Терезы Дуровой 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Спектакль Вадима Демчога, который начинается в вашем воображении

Игра живого слова и восприятия.

«Закрой глаза и смотри» — это спектакль, где каждый зритель становится активным соавтором. Здесь нет привычных декораций и сложных сценических решений, только один актер, микрофон и музыка. Однако, как только актер начинает говорить, спектакль запускается в вашей голове, где появляется всё — от деталей интерьера до самых тонких эмоций героев.

Необычный подход к восприятию театра

Этот проект ломает традиционные рамки театрального представления, превращая зрителя в соучастника происходящего. В отсутствие визуальных элементов зритель воспринимает историю через слова и звук, создавая в своем воображении целый мир. Это не классический спектакль, но, несомненно, театральный опыт, который позволяет увидеть и почувствовать больше, чем если бы вы просто смотрели.

Погружение через слово

Каждое слово, произнесенное актером, вызывает в вашем воображении картинки, эмоции, ассоциации, превращая пространство вокруг в нечто глубоко личное. «Закрой глаза и смотри» — это не просто спектакль, а настоящая игра восприятия, где зритель и актер становятся партнерами в создании театра в голове.

Режиссер
Вадим Демчог
В ролях
Маргарита Быстрякова
Александра Грин
Юлия Железняк
Юлия Лазерсон
Павел Толочко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1300 ₽

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