Северная симфония
Северная симфония

Северная симфония

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт симфонического оркестра «Северная симфония»

Симфонический оркестр «Северная симфония» был образован 1 июня 2016 года и с тех пор стал одним из ведущих оркестров Санкт-Петербурга. Под руководством художественного руководителя Фабио Мастранджело оркестр приобрёл признание благодаря высокому мастерству исполнителей и разнообразию репертуара.

Звёздные солисты

В составе оркестра выступали такие известные музыканты, как:

  • пианисты Екатерина Мечетина, Полина Осетинская и Олег Вайнштейн;
  • скрипачи Сергей Гиршенко и Дмитрий Ситковецкий;
  • виолончелисты Сергей Ролдугин и Денис Шаповалов;
  • гитарист Дмитрий Илларионов;
  • саксофонист Ула Асдаль Рокконес.

Оркестр также сотрудничал с известными певцами, такими как Ильдар Абдразаков и Лариса Долина, а также солистами Мариинского и Михайловского театров.

Широкий репертуар

В репертуаре «Северной симфонии» представлены произведения различных эпох и стилей. Исполняются как классические, так и современные композиции, что привлекает зрителей с разнообразными музыкальными предпочтениями.

Выступления и фестивали

Оркестр активно гастролирует и участвует в различных фестивалях, таких как:

  • Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем»;
  • Международный фестиваль искусств «Елена»;
  • Фестиваль «Музыка Дворцового моста».

В 2019 году «Северная симфония» принимала участие в международном проекте «Русские сезоны» в Германии и гастролировала в Италии и Эстонии.

Недавние достижения

В сезоне 2021–2022 годов колоритными событиями стали мультимедийный музыкальный проект «Живаго. Я вышел на подмостки...», а также концерты «Русский путь. От Мусоргского до Прокофьева» и «Свет надежды». В сентябре 2021 года была проведена успешная премьера «Волшебной флейты» с участием хора и солистов театра.

Грядущие выступления

В 2023 году оркестр продолжает радовать публику, исполняя музыку Рахманинова на различных площадках, включая Мариинский театр. Также запланированы концерты «Страсти по Шекспиру» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

