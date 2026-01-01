Русский Размер — 33! Большой сольный концерт
Билеты от 1900₽
Возраст 18+
О концерте

Солист группы «Русский размер» отмечает 33-летие на сцене

Большой сольный концерт группы «Русский размер» приурочен к дню рождения коллектива! За годы своего существования эту группу полюбили миллионы зрителей, и она продолжает радовать поклонников своей музыкой.

В формате «Большого сольного концерта» на сцене прозвучат все известные хиты. Каждая песня этой группы — настоящий хит! Приготовьтесь к атмосферному выступлению, общению со зрителями и, конечно, к музыке, которая остаётся актуальной для всех поколений.

Группа «Русский размер» — это настоящее культурное явление, которое «взорвало» танцплощадки 90-х годов. Их электронная музыка стала знаковой на только начинавшихся клубных вечеринках. И по сей день коллектив удивляет своих фанатов уникальным стилем и самобытностью.

Вы сможете услышать культовые песни, такие как «Ангел дня», «Весна», «Ю-А-Ю», «Лети», «Звезда разлуки», «Вот так», «Она лежала на земле», «Весь этот мир», «Между небом и землей», «Было и прошло» и многие другие хиты группы. Не упустите возможность посетить это незабываемое событие!

Ноябрь
5 ноября четверг
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1900 ₽
В других городах
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
17 сентября четверг
20:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
24 сентября четверг
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 1700 ₽
26 сентября суббота
19:30
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
от 1900 ₽
19 ноября четверг
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1900 ₽
10 декабря четверг
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 1900 ₽

