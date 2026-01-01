Сергей Корчагин и Korch Band
Сергей Корчагин и Korch Band

12+
О концерте

Вечер джаза с трио Сергея Корчагина

Это вечер, наполненный музыкой, когда джаз-трио Сергея Корчагина представит как собственные композиции, так и знаменитые интерпретации известных джазовых и рок-хитов. Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыки, которая завораживает и вдохновляет.

О Сергее Корчагине

Создатель и лидер трио, Сергей Корчагин, известен своей нестандартной игрой на контрабасе, которая выводит инструмент из традиционной аккомпанирующей роли в статус солирующего. Артист приобрел популярность благодаря виртуозной технике и оригинальному мышлению, что не раз отмечали коллеги и ценители джазовой музыки.

В послужном списке музыканта — многолетнее сотрудничество с выдающимися исполнителями, такими как Николай Носков, Лариса Долина и Валерий Сюткин. Корчагин также работал с лауреатами премии «Grammy», включая Ди Ди Бриджуотер и Уинтона Марсалиса. Его талант был продемонстрирован на лучших сценах мира, от «Montreal International Jazz Festival» в Канаде до «Newport Jazz Festival» в США.

Достижения и награды

Сергей Корчагин — лауреат премии «Светлое прошлое» Олега Митяева и первой премии конкурса «Джаз XXI века». Он также активно сотрудничает с рэп-группой «Каста», демонстрируя умение соединять джаз с современными музыкальными жанрами.

Состав трио станет известен ближе к дате концерта. Ожидайте незабываемый вечер, который наполнит ваши сердца ритмами джаза и атмосферой творчества.

Июнь
30 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2

