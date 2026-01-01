В пещере горного короля. Органные сказки для всей семьи в Коломенском

Семейный вечер с концертом-историей в Коломенском

Приглашаем вас провести уютный семейный вечер в Коломенском и стать участниками необычного концерта-истории. Вместе с Пером Гюнтом вы окунетесь в мир музыкальных приключений, перенесетесь в пещеру горного короля и во дворец шейха, а также услышите прекрасную песню Сольвейг, звучащую на фоне бескрайних просторов Скандинавии.

Уникальную атмосферу создаст инструментальный ансамбль, в котором «король инструментов» — величественный орган, нежный флейтовый тембр и завораживающее звучание скрипки составят гармоничное единство.

Программа концерта

В программе вы услышите:

Э. Григ: Гавот из сюиты «Из времен Хольберга», ор. 40

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт»

Норвежский танец, ор. 35 № 2

«Жалоба Ингрид» из сюиты «Пер Гюнт»

«В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

«Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт»

«Шествие гномов» (Лирические пьесы, ор. 54)

«Смерть Озера» из сюиты «Пер Гюнт»

«Ария» из сюиты «Из времен Хольберга», ор. 40

«Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»

«Возвращение Пера Гюнта» из сюиты «Пер Гюнт»

Симфонические танцы, оп. 64. Allegretto grazioso

Исполнители

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Ольга Кемова (орган)

Нина Лиманская (флейта)

Тамара Егорова (скрипка)

Не упустите возможность насладиться магией музыки и уникальными впечатлениями в компании близких!