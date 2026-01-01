В пещере горного короля. Органные сказки для всей семьи в Коломенском
Билеты от 0₽
В пещере горного короля. Органные сказки для всей семьи в Коломенском

6+
О концерте

Семейный вечер с концертом-историей в Коломенском

Приглашаем вас провести уютный семейный вечер в Коломенском и стать участниками необычного концерта-истории. Вместе с Пером Гюнтом вы окунетесь в мир музыкальных приключений, перенесетесь в пещеру горного короля и во дворец шейха, а также услышите прекрасную песню Сольвейг, звучащую на фоне бескрайних просторов Скандинавии.

Уникальную атмосферу создаст инструментальный ансамбль, в котором «король инструментов» — величественный орган, нежный флейтовый тембр и завораживающее звучание скрипки составят гармоничное единство.

Программа концерта

В программе вы услышите:

  • Э. Григ: Гавот из сюиты «Из времен Хольберга», ор. 40
  • «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»
  • Норвежский танец, ор. 35 № 2
  • «Жалоба Ингрид» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «Шествие гномов» (Лирические пьесы, ор. 54)
  • «Смерть Озера» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «Ария» из сюиты «Из времен Хольберга», ор. 40
  • «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «Возвращение Пера Гюнта» из сюиты «Пер Гюнт»
  • Симфонические танцы, оп. 64. Allegretto grazioso

Исполнители

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Ольга Кемова (орган)
  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)

Не упустите возможность насладиться магией музыки и уникальными впечатлениями в компании близких!

Апрель
26 апреля воскресенье
14:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

