Арфа при свечах
Билеты от 2000₽
Арфа при свечах

Арфа при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Звуки арфы и мерцание свечей в красивейшей усадьбе

Таинственность мерцания сотен свечей, завораживающие звуки арфы — все это в красивейшей усадьбе XVIII века. Пронзительный, нежный и буквально бархатный мир чарующих мелодий изящного, волшебного инструмента оставит незабываемые ощущения до мурашек.

Уникальное эстетическое наслаждение

Такое событие подарит незабываемые впечатления, которые запомнятся на всю жизнь! Не упустите шанс стать частью этого магического вечера. Подарите праздник себе и близким!

Рекомендации

Концерт рекомендован для посещения всей семьей, романтического свидания, а также для корпоративных походов компанией.

В программе:

Музыка Генделя, Баха, Массне, Дебюсси, Вильма и др. (в программе возможны дополнения и изменения). Продолжительность: 70 мин.

Исполнители:

  • Екатерина Тупикова — арфистка, лауреат международных конкурсов.
  • Анастасия Уварова — арфистка, участница престижных музыкальных фестивалей.

Специальный гость:

Квартет Melodion — лауреат международного конкурса канала Россия-Культура «Квартет 4х4» (2-й сезон), лучший струнный квартет проекта. Под руководством Натальи Тупиковой-Мороз.

Купить билет на концерт Арфа при свечах

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 2000 ₽

Фотографии

Арфа при свечах Арфа при свечах Арфа при свечах Арфа при свечах Арфа при свечах Арфа при свечах

