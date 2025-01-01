Меню
Сердцедер
Киноафиша Сердцедер

Спектакль Сердцедер

Постановка
Karlsson Haus на Фурштатской 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Любовь и абсурд в мире Бориса Виана

По мотивам одноименного романа Бориса Виана, спектакль «Сердцедер» погружает зрителя в мир абсурдной игры в расчеловечивание. Проза Виана с первых строк делает каждого из нас свидетелем загадочных событий, где зло представлено как ковер на стене. Это зло становится привычным, и, тем не менее, все, что происходит, разворачивается на его фоне.

Странные персонажи деревни

Деревня на краю обрыва населена удивительными героями, каждый из которых мог бы стать центральной фигурой сюжета. Среди них:

  • одержимый психоаналитик
  • праведный лодочник
  • идейный кюре
  • слабоумный глава семейства
  • дети со сверхспособностями

Однако «Сердцедер» — это спектакль о любви. О любви, которая тихо раздирает, незаметно душит и медленно забирает жизнь. О любви нечеловеческой, настойчивой. О любви матери.

Создатели спектакля

Инсценировка и режиссура — Евгений Корняг. Художник — Татьяна Нерсисян. Композитор — Екатерина Аверкова.

Актерский состав

В спектакле заняты:

  • Михаил Шеломенцев
  • Филипп Бородин
  • Ася Галимзянова / Кристина Цуркан
  • Алиса Дроздова / Мария Коркодинова
  • Семен Мруз

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального опыта, который заставит вас задуматься о природе любви и абсурда в нашем мире.

Режиссер
Евгений Корняг
В ролях
Михаил Шеломенцев
Филипп Бородин
Ася Галимзянова
Кристина Цуркан
Алиса Дроздова

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
20:00 от 2800 ₽

Фотографии

Сердцедер Сердцедер Сердцедер Сердцедер Сердцедер Сердцедер

