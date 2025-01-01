По мотивам одноименного романа Бориса Виана, спектакль «Сердцедер» погружает зрителя в мир абсурдной игры в расчеловечивание. Проза Виана с первых строк делает каждого из нас свидетелем загадочных событий, где зло представлено как ковер на стене. Это зло становится привычным, и, тем не менее, все, что происходит, разворачивается на его фоне.
Однако «Сердцедер» — это спектакль о любви. О любви, которая тихо раздирает, незаметно душит и медленно забирает жизнь. О любви нечеловеческой, настойчивой. О любви матери.
Инсценировка и режиссура — Евгений Корняг. Художник — Татьяна Нерсисян. Композитор — Екатерина Аверкова.
