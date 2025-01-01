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Сердце не камень
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сердце не камень

Спектакль Сердце не камень

Иллюстративное разыгрывание по ролям не самой популярной мелодрамы Островского
Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 3 часа с одним антрактом
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по Островскому в Et Cetera: «Сердце не камень»

Режиссер спектакля, Александр Калягин, уверен: «Если хотите поговорить о наболевшем – смело обращайтесь к Островскому. Он очень современный». И действительно, пьеса «Сердце не камень» актуальна и актуализирована для современного зрителя.

Сюжет

Интрига пьесы закручена вокруг завещания богатого купца Потапа Потапыча Каркунова. У него есть молодая жена – бедная девушка, выданная замуж за старика. Несмотря на свою верность, она не обещает хранить ей верность и после его смерти. Вокруг будущей богатой вдовы разыгрываются настоящие драмы.

Подлому и хитроумному племяннику старого купца не удается опорочить целомудренную женщину, чтобы заполучить богатое наследство. В итоге вдова обретает не только богатство, но и свободу любить того, кого приказывает сердце. А сердце, как известно, не камень.

Режиссура и исполнение

Режиссер Дитятковский ставит комедию «Сердце не камень» без привычной для Островского размеренности и степенности, придавая действию стремительность и веселье. Это создает уникальную атмосферу и позволяет зрителю глубже проникнуться конфликтом героев.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас задуматься о вечных ценностях и человеческих отношениях!

Режиссер
Григорий Дитятковский
В ролях
Анна Артамонова
Людмила Дмитриева
Наталья Благих
Сергей Тонгур
Кирилл Лоскутов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сердце не камень Сердце не камень Сердце не камень Сердце не камень Сердце не камень Сердце не камень Сердце не камень Сердце не камень

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