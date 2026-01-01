Секреты радуги

О выставке

Секреты радуги: интерактивное занятие для детей

«Секреты радуги» — это увлекательная программа для детей в возрасте от 5 до 8 лет, проводимая в рамках проекта «Театр увлекательной науки» в Московском планетарии. Занятие проходит в игровой форме в компании Звездочёта и направлено на изучение физических свойств света и цвета.

Эксперименты на практике

В ходе занятия дети активно участвуют в проведении опытов, используя оптические приборы, такие как призмы, линзы и светофильтры. Это позволяет им увидеть, как белый свет превращается в разноцветную радугу наглядно.

Научные объяснения

Маленькие исследователи узнают, почему небо имеет синий цвет, как образуется красный закат и почему радуга всегда появляется в строго определенном порядке цветовых полос.

Творческий итог

По завершении занятия каждый участник заполняет отчет исследователя, в котором фиксирует свои наблюдения и выводы. Все дети получают памятные наклейки, что делает этот опыт еще более запоминающимся.

Июнь
7 июня воскресенье
17:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽

Все выставки Москвы
