Лекция «Импрессионисты: как отверженные художники изменили искусство навсегда»
12+
О концерте/спектакле

Лекция об импрессионизме в «Люмьер-холле»

В этой лекции мы погрузимся в мир импрессионизма — художественного движения, которое перевернуло представления о живописи в конце XIX века. Искусство импрессионистов на первых порах было отвергнуто современниками. Их作品и называли уничижительно «впечатленцами», но именно это противостояние стало катализатором стремления к экспериментам и самовыражению.

Выдающиеся художники эпохи

Мы обсудим таких живописцев, как Клод Моне, Эдгар Дега и Пьер-Огюст Ренуар. Все они стремились запечатлеть мимолетные моменты и атмосферу повседневной жизни, используя яркие цвета и свободные мазки. Эти художники не только меняли представления о живописи своего времени, но и подготовили почву для становления искусства XX века.

Импрессионизм и его значение

Импрессионизм стал настоящей революцией в искусстве, повлияв на многих современных художников и творческие направления. Эксперименты с цветом, светом и формой открыли новые горизонты для художественного самовыражения. Лекция предоставит уникальную возможность узнать больше о влиянии импрессионизма на последующие поколения художников и оценить его значимость в контексте мировой культуры.

О лекторе

Лекцию читает дядюнова Наталия — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Ее глубокие знания и увлекательный стиль повествования делают событие незабываемым.

29 ноября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
