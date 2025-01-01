Спектакль Щелкунчик

Новогодний балет «Щелкунчик» в МАМТ

Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» давно стал символом новогоднего праздника. В своей постановке Юрий Посохов возвращается к сказке Э. Т. А. Гофмана и внимательно перечитывает первоисточник. История Мари и заколдованного Принца — это не только праздничная сказка, но и притча о взрослении, страхе и его преодолении.

Хореография и сценография

Хореография спектакля сочетает классическую лексику с живой драматургией, что подчеркивает мелодику и ритмическую энергию партитуры. Сценография Полины Бахтиной выстраивает визуальную логику представления, трансформируя привычное пространство дома: детали оживают, а каждая сцена существует на стыке реальности и сна.

Настоящее чудо

«Щелкунчик» в МАМТ — это спектакль, в котором чудо возникает из точности музыкального и сценического жеста. Это незабываемое зрелище, которое понравится зрителям всех возрастов.

Семейный просмотр

Спектакль идеально подходит для семейного просмотра и станет прекрасным вариантом для новогоднего вечера с детьми.