Щелкунчик
Билеты от 3000₽
Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Новая версия легендарного балета
Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 6+
Режиссер Юрий Посохов
Продолжительность 135 минут
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Новогодний балет «Щелкунчик» в МАМТ

Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» давно стал символом новогоднего праздника. В своей постановке Юрий Посохов возвращается к сказке Э. Т. А. Гофмана и внимательно перечитывает первоисточник. История Мари и заколдованного Принца — это не только праздничная сказка, но и притча о взрослении, страхе и его преодолении.

Хореография и сценография

Хореография спектакля сочетает классическую лексику с живой драматургией, что подчеркивает мелодику и ритмическую энергию партитуры. Сценография Полины Бахтиной выстраивает визуальную логику представления, трансформируя привычное пространство дома: детали оживают, а каждая сцена существует на стыке реальности и сна.

Настоящее чудо

«Щелкунчик» в МАМТ — это спектакль, в котором чудо возникает из точности музыкального и сценического жеста. Это незабываемое зрелище, которое понравится зрителям всех возрастов.

Семейный просмотр

Спектакль идеально подходит для семейного просмотра и станет прекрасным вариантом для новогоднего вечера с детьми.

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
24 декабря среда
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
25 декабря четверг
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
27 декабря суббота
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
30 декабря вторник
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
31 декабря среда
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
2 января пятница
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
3 января суббота
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽

