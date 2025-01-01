Меню
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Заявка на лучшего «Щелкунчика» в новейшей истории
Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Режиссер Алексей Мирошниченко
Продолжительность 3 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Главная новогодняя сказка «Щелкунчик» в Пермском театре оперы и балета

Хореограф Алексей Мирошниченко, молодой талант и обладатель многочисленных наград, вместе с командой Пермской оперы создал уникальную интерпретацию знаменитого балета на музыку Чайковского. На сцене зрителей ожидают настоящие звезды: Наталья Осипова и Никита Четвериков, солисты мирового уровня. Эта впечатляющая версия «Щелкунчика» будет показана лишь один раз в Москве.

О балете

«Щелкунчик» — балет-феерия в двух действиях с эпилогом, созданный на основе либретто Алексея Мирошниченко по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Оригинальная музыка была написана в 1892 году, а данная сценическая версия впервые представлена в Перми в 2017 году.

К праздничному сезону 2018 года театр представил мировую хореографическую премьеру — интерпретацию «Щелкунчика», действие которой перенесено в Петербург конца 19 века. В том же 1892 году состоялась и мировая премьера балета в Мариинском театре.

Слово хореографа

«Сложность постановки в том, что это классический «Щелкунчик». Когда ты делаешь современную версию, твои руки развязаны. Здесь же я ограничен классической формой, но в этих рамках хочу сделать собственные музыкальные и сюжетные открытия», — отмечает Алексей Мирошниченко.

Краткое содержание

Действие происходит в Санкт-Петербурге в 1892 году, когда город готовится к Рождеству. На улицах суета, а дома Штальбаумов дружно встречают гостей. У советника Дроссельмейера — особенный подарок для своей крестной Мари: щелкунчик. В ходе праздника происходят удивительные события, и Мари оказывается вовлеченной в волшебный мир сражений и превращений.

Постепенно она понимает, что только ее любовь может спасти Щелкунчика от зла. В ходе спектакля зрители увидят, как Мари и принц преодолевают различные испытания, включая ужасную армию мышей и злобу Мышильды.

Действующие лица

  • Дроссельмейер, советник
  • Штальбаум, врач
  • Госпожа Штальбаум, его жена
  • Их дети: Мари, Луиза, Фриц
  • Щелкунчик, Принц
  • Король мышей
  • И другие персонажи, включая горожан, зверей и волшебных существ

Этот захватывающий балет объединяет в себе элементы классики и современные интерпретации, создавая незабываемую атмосферу настоящего театрального волшебства. Не упустите шанс увидеть «Щелкунчика» в исполнении великолепной труппы Пермского театра оперы и балета!

В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
28 декабря воскресенье
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 13000 ₽
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 10000 ₽
30 декабря вторник
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
31 декабря среда
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 12000 ₽
18:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 12000 ₽
3 января суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 7000 ₽
4 января воскресенье
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 7000 ₽
6 января вторник
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 7000 ₽
7 января среда
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 7000 ₽
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 7000 ₽
8 января четверг
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 7000 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

