Спектакль Бахчисарайский фонтан

Возрождение шедевра: «Бахчисарайский фонтан» в Пермском театре оперы и балета

Приглашаем вас на уникальную постановку балета в трех действиях с прологом и эпилогом, созданного по поэме Александра Пушкина. Либретто написано Николаем Волковым, а хореография принадлежит выдающемуся мастеру Ростиславу Захарову.

История и сюжет

Балет «Бахчисарайский фонтан» был написан в 1934 году и впервые представлен на сцене Мариинского театра. В 2011 году состоялась новая версия, представленная в Перми. Сюжет основывается на одноименной поэме Пушкина, вдохновленной легендой о безответной любви татарского хана Гирея к захваченной полячке Марии. Эта история переплетает восточную романтику и драму, что делает её особенно привлекательной для зрителей.

Точная реконструкция

Пермская версия балета является точной реконструкцией хореографии Ростислава Захарова, который считается первооткрывателем жанра драмбалет. Восстановление спектакля осуществила Галина Рахманова, педагог-репетитор Мариинского театра, где данный балет долгое время не сходил со сцены. Это делает постановку не только культурным событием, но и важным шагом в сохранении театрального наследия.

Декорации и костюмы

Декорации и костюмы были воссозданы по оригинальным макетам и эскизам Валентины Ходасевич, что добавляет аутентичности и глубины в визуальное восприятие спектакля.

Не упустите возможность насладиться этим великолепным произведением искусств, полным страсти и эмоциональной силы. Приходите на «Бахчисарайский фонтан» и погрузитесь в атмосферу театра!