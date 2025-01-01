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Бахчисарайский фонтан
Киноафиша Бахчисарайский фонтан

Спектакль Бахчисарайский фонтан

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Алексей Мирошниченко
Продолжительность 2 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возрождение шедевра: «Бахчисарайский фонтан» в Пермском театре оперы и балета

Приглашаем вас на уникальную постановку балета в трех действиях с прологом и эпилогом, созданного по поэме Александра Пушкина. Либретто написано Николаем Волковым, а хореография принадлежит выдающемуся мастеру Ростиславу Захарову.

История и сюжет

Балет «Бахчисарайский фонтан» был написан в 1934 году и впервые представлен на сцене Мариинского театра. В 2011 году состоялась новая версия, представленная в Перми. Сюжет основывается на одноименной поэме Пушкина, вдохновленной легендой о безответной любви татарского хана Гирея к захваченной полячке Марии. Эта история переплетает восточную романтику и драму, что делает её особенно привлекательной для зрителей.

Точная реконструкция

Пермская версия балета является точной реконструкцией хореографии Ростислава Захарова, который считается первооткрывателем жанра драмбалет. Восстановление спектакля осуществила Галина Рахманова, педагог-репетитор Мариинского театра, где данный балет долгое время не сходил со сцены. Это делает постановку не только культурным событием, но и важным шагом в сохранении театрального наследия.

Декорации и костюмы

Декорации и костюмы были воссозданы по оригинальным макетам и эскизам Валентины Ходасевич, что добавляет аутентичности и глубины в визуальное восприятие спектакля.

Не упустите возможность насладиться этим великолепным произведением искусств, полным страсти и эмоциональной силы. Приходите на «Бахчисарайский фонтан» и погрузитесь в атмосферу театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 25 сентября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Бахчисарайский фонтан

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