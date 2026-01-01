Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик - Новогодние приключения
Киноафиша Щелкунчик - Новогодние приключения

Спектакль Щелкунчик - Новогодние приключения

Постановка
Театр кукол в Астане

О спектакле

Кукольный спектакль «Щелкунчик» в Астане

Возрастное ограничение: 3+

Автор: М. Аргимбаева

Режиссер-постановщик: А. Салаева

Всеми любимая сказка «Щелкунчик» теперь в кукольном исполнении! Это спектакль, наполненный приключениями и насыщенным сюжетом, который оживает под звуки классической музыки.

Сюжетная линия

В канун Нового Года главная героиня Мари сталкивается с настоящим волшебством: ее любимые игрушки оживают. Однако их счастье оказывается под угрозой — Крысиный Король и его армия угрожают Кукольному Королевству. Смогут ли Мари и ее друзья спасти свой мир от зла и вернуть праздник в дом?

Спектакль для всей семьи

Этот спектакль не только порадует детей, но и станет замечательным воспоминанием для взрослых. Яркие куклы, волшебные превращения и захватывающий музыкальный фон сделают просмотр незабываемым.

Приходите в театр, чтобы стать частью этой чудесной истории и насладиться атмосферой новогоднего волшебства!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше