Самоубийца
Киноафиша Самоубийца

Спектакль Самоубийца

Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Продолжительность 210 минут
Возраст 18+
О спектакле

Спектакль «Самоубийца» в МХТ имени А. П. Чехова

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова готовится к показу спектакль режиссёра Николая Рощина по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца». Эта современная драматическая постановка основана на чёрной комедии и сатире, которая погружает зрителей в мир советской России начала XX века.

Главный герой, безработный Семён Подсекальников, оказывается в центре общественного внимания, что приводит к трагическим последствиям. Постановка сохраняет атмосферу времени, сочетая элементы гротеска и абсурда с современными мультимедийными решениями, что делает её особенно интересной для ценителей сатирических драмы и исторических параллелей в современном искусстве.

Исторический контекст

Когда в 1931 году Николай Эрдман представил свою пьесу Константину Станиславскому, тот, по свидетельствам очевидцев, находился в восторге. Он хохотал до слёз и восклицал: «Гоголь! Гоголь!». В этом произведении, как и в знаменитом «Ревизоре», история начинается с анекдота, а заканчивается драмой. Семён Подсекальников, подобно Хлестакову, становится жертвой общественного внимания, которое в итоге приводит его к ужасному финалу.

Стиль Эрдмана и его сюжеты вызывали восхищение даже у таких влиятельных фигур, как Сталин, который был настолько впечатлён, что просил разрешения на постановку пьесы, находящейся в тот период под цензурным запретом. Станиславский назвал «Самоубийцу» «одним из значительнейших произведений нашей эпохи». Однако работа над постановкой в Художественном театре длилась полгода, но так и не была завершена.

Премьера и значимость

Спектакль Николая Рощина входит в число премьер, посвящённых 125-летию МХТ, и обещает стать важным событием для театрального сообщества и любителей драматического искусства.

Режиссер
Николай Рощин
В ролях
Иван Волков
Иван Волков
Янина Колесниченко
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Ксения Теплова
Ксения Теплова

Январь
30 января пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 600 ₽

Фотографии

Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца

