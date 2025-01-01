Меню
Актриса. История любви
Киноафиша Актриса. История любви

Спектакль Актриса. История любви

Постановка
Бенефис 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Необычный мир Тургенева: "Клара Милич" на сцене театра "Бенефис"

Спектакль театра "Бенефис" по повести Ивана Тургенева "Клара Милич" представляет собой яркое погружение в мир человеческих страстей и тайн бытия. В данной работе, поставленной Анной Неровной, авторская мысль Тургенева раскрывается под новым углом, представляя зрителю не только другую сторону писателя, но и экспериментальный театральный опыт.

Тайны бытия и сновидения

«Клара Милич» — это произведение, в котором Тургенев впервые вступает в диалог с темами сновидений и мистики. Здесь читатели и зрители сталкиваются с вопросами о жизни и смерти, а также о том, как сны влияют на нашу реальность. Спектакль передает всю глубину этих философских размышлений, оставляя зрителей в ожидании новых откровений.

Эмоции и задумки

В спектакле возникает ощущение, что каждый зритель становится частью незримой нити, соединяющей мир снов с реальной жизнью. Звуки и визуальные ряд создают уникальную атмосферу, способную захватить воображение и вызвать глубокие эмоции. Мы видим, как любовь, тайна и мечты переплетаются, оставляя незабываемое впечатление.

Сюжетная канва спектакля складывается из множества неожиданных поворотов, которые возникли благодаря яркому и незабываемому исполнению актеров. Их игра добавляет динамики и выразительности, позволая глубже понять внутренние переживания персонажей.

Почему стоит посетить?

Если вы хотите насладиться новаторским театральным искусством и заново открыть для себя Тургенева, "Клара Милич" в театре "Бенефис" станет отличным выбором. Это не просто спектакль – это целое путешествие в мир эмоций, идей и глубоких размышлений, которое оставит след в вашем сердце.

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Андрей Мехонцев
Петр Вяткин
Ростислав Парцевский
Петр Вакуленко
Юрий Бабанов

19 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви Актриса. История любви

