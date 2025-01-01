Меню
Самоубийца
Киноафиша Самоубийца

Спектакль Самоубийца

Постановка
Teatr 101 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Черная комедия «Самоубийца» в Teatr 101

Спектакль «Самоубийца» — это не просто театральное действие, а глубокое исследование человеческой природы, жизни и смерти, наполненное иронией и остроумными наблюдениями. Пьеса, написанная Николаем Эрдманом, погружает зрителей в мир абсурда и комедии, заставляя смеяться и одновременно задумываться о вечных вопросах.

Сюжет

В центре истории — человек, который решил покончить с собой. Однако его планы нарушают неожиданные повороты судьбы и множество абсурдных ситуаций. Каждый новый поворот сюжета поднимает вопросы о смысле жизни, о том, что действительно важно, и о том, как легко можно сбиться с пути.

Почему стоит посетить

Этот спектакль сочетает в себе элементы комедии и трагедии, что делает его уникальным в своем роде. Зрители не только смеются, но и задумываются над серьезными темами, которые поднимаются в пьесе. «Самоубийца» — это возможность увидеть классическую работу в новом свете, а также оценить мастерство актеров и режиссуры.

Интересные факты

  • Пьеса «Самоубийца» была написана в 1928 году и долгое время оставалась под запретом в Советском Союзе.
  • Эрдман использует элементы абсурдного театра, что делает его работы актуальными и на сегодняшний день.

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую постановку в Teatr 101 и погрузиться в мир, где комедия встречается с философией.

В ролях
Режиссёр Денис Кириллов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

