В Санкт-Петербургском отделении СТД РФ на сцене Дома Актера имени Станиславского состоится спектакль «Любовь втроем». В центре сюжета - Муж, Жена и Актер драматического театра. Обычное свидание быстро превращается в комедийный фарс с самобытным русским колоритом.
Роли исполняют:
Этот спектакль состоит из двух увлекательных пьес, затрагивающих всегда актуальную тему: муж, жена и любовник. В ходе пьесы актеры сменяют роли, шутят и погружаются в эксцентричные ситуации. Как в жизни, так и на сцене возможно все: начинать бизнес, терять состояние, обретать любовь или даже получать неожиданные призы. А как насчет того, чтобы актер, играющий Гамлета, в одно мгновение перевоплотился в леди Макбет? Или что делать, если заядлый охотник вернулся с охоты не вовремя, а его оружие заряжено?
Комедия сочетает в себе изящество и шарм французских страстей с русским задором. Страсти накаляются, и чем закончится эта комедия — знает лишь Бог и те зрители, кто уже успел окунуться в этот фарс.
Спектакль изобилует актерской импровизацией и классическим юмором. Один из постоянных зрителей заметил, что за время спектакля зал смеялся более трехсот раз. Не упустите возможность стать частью этой незабываемой комедии. В конце концов, «комедия - это трагедия, которая происходит не с тобой».
Приглашаем зрителей провести чудесный вечер, наслаждаясь смехом и легкостью спектакля «Любовь втроем»!