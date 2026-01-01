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Любовь втроем
Киноафиша Любовь втроем

Спектакль Любовь втроем

16+
Продолжительность 130 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия «Любовь втроем» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском отделении СТД РФ на сцене Дома Актера имени Станиславского состоится спектакль «Любовь втроем». В центре сюжета - Муж, Жена и Актер драматического театра. Обычное свидание быстро превращается в комедийный фарс с самобытным русским колоритом.

Роли исполняют:

  • Владимир Глазков — лауреат VIII Международного Гамбургского фестиваля комедии в номинациях «Самый смешной актер» и «Самая смешная актриса»
  • Егор Бакулин — дипломант Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой софит» и актер театра им. В.Ф. Комиссаржевской
  • Светлана Бакулина — лауреат Санкт-Петербургской театральной премии

Этот спектакль состоит из двух увлекательных пьес, затрагивающих всегда актуальную тему: муж, жена и любовник. В ходе пьесы актеры сменяют роли, шутят и погружаются в эксцентричные ситуации. Как в жизни, так и на сцене возможно все: начинать бизнес, терять состояние, обретать любовь или даже получать неожиданные призы. А как насчет того, чтобы актер, играющий Гамлета, в одно мгновение перевоплотился в леди Макбет? Или что делать, если заядлый охотник вернулся с охоты не вовремя, а его оружие заряжено?

Комедия сочетает в себе изящество и шарм французских страстей с русским задором. Страсти накаляются, и чем закончится эта комедия — знает лишь Бог и те зрители, кто уже успел окунуться в этот фарс.

Спектакль изобилует актерской импровизацией и классическим юмором. Один из постоянных зрителей заметил, что за время спектакля зал смеялся более трехсот раз. Не упустите возможность стать частью этой незабываемой комедии. В конце концов, «комедия - это трагедия, которая происходит не с тобой».

Приглашаем зрителей провести чудесный вечер, наслаждаясь смехом и легкостью спектакля «Любовь втроем»!

Режиссер
Владимир Глазков
Владимир Глазков
В ролях
Владимир Глазков
Владимир Глазков
Егор Бакулин
Егор Бакулин
Светлана Бакулина
Светлана Бакулина

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
от 500 ₽

Фотографии

Любовь втроем Любовь втроем Любовь втроем Любовь втроем Любовь втроем Любовь втроем Любовь втроем

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