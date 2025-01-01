Посещение Новосибирского художественного музея

Новосибирский художественный музей предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в мир искусств с богатой коллекцией, которая насчитывает более 12 тысяч экспонатов. Основу постоянной экспозиции составляют произведения, переданные в конце 1950-х - начале 1960-х годов такими выдающимися учреждениями, как МК РСФСР, Третьяковская галерея, Русский музей и Государственный Эрмитаж.

Коллекция русского искусства

Одним из главных направлений музейной политики является формирование и расширение коллекции русского искусства. В экспозиции вы сможете увидеть великолепные образцы иконописи XVI-XX веков, а также работы известных художников. Среди них стоит отметить такие имена, как:

Д.Г. Левицкий

В.А. Тропинин

И.М. Прянишников

И.Е. Репин

В.И. Суриков

А.Я. Головин

З.Е. Серебрякова

И.И. Машков

Р.Р. Фальк

П.П. Кончаловский

К.Ф. Юон

Н.К. Рерих

Каждая из этих работ представляет собой важный шаг в развитии русской живописи, а также несёт в себе историческую и культурную ценность.

Интересные факты

Новосибирский художественный музей также активно проводит временные выставки, мастер-классы и лекции, которые позволяют углубить знание об искусстве. Зрители могут не только наслаждаться живописью, но и принимать участие в образовательных программах, узнавая больше о творчестве великих мастеров.

Не упустите возможность посетить музей и окунуться в великолепие русской живописи!