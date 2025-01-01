Меню
Русское искусство XVI–XX веков
Русское искусство XVI–XX веков

Новосибирский художественный музей предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в мир искусств с богатой коллекцией, которая насчитывает более 12 тысяч экспонатов. Основу постоянной экспозиции составляют произведения, переданные в конце 1950-х - начале 1960-х годов такими выдающимися учреждениями, как МК РСФСР, Третьяковская галерея, Русский музей и Государственный Эрмитаж.

Коллекция русского искусства

Одним из главных направлений музейной политики является формирование и расширение коллекции русского искусства. В экспозиции вы сможете увидеть великолепные образцы иконописи XVI-XX веков, а также работы известных художников. Среди них стоит отметить такие имена, как:

  • Д.Г. Левицкий
  • В.А. Тропинин
  • И.М. Прянишников
  • И.Е. Репин
  • В.И. Суриков
  • А.Я. Головин
  • З.Е. Серебрякова
  • И.И. Машков
  • Р.Р. Фальк
  • П.П. Кончаловский
  • К.Ф. Юон
  • Н.К. Рерих

Каждая из этих работ представляет собой важный шаг в развитии русской живописи, а также несёт в себе историческую и культурную ценность.

Интересные факты

Новосибирский художественный музей также активно проводит временные выставки, мастер-классы и лекции, которые позволяют углубить знание об искусстве. Зрители могут не только наслаждаться живописью, но и принимать участие в образовательных программах, узнавая больше о творчестве великих мастеров.

Не упустите возможность посетить музей и окунуться в великолепие русской живописи!

Новосибирск, 31 мая
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
19:00

