Экскурсия на теплоходе в Новосибирске

Погрузитесь в увлекательный мир речных путешествий с экскурсией на теплоходе по Обскому морю и реке Обь. Это уникальное приключение для тех, кто ценит романтику водных просторов и интересные истории.

Увлекательные истории и тайны

На борту вас ждут профессиональные гиды из музея Города Новосибирска, которые расскажут о Новосибирской ГЭС, её шлюзах и процессе перехода судов из Обского моря в реку Обь. Вы узнаете множество фактов о нашем городе и его водных путях, которые вплетены в захватывающие истории.

Кульминация прогулки: шлюзование

Особенностью экскурсии станет зрелище шлюзования. Вы увидите, как теплоход заходит в шлюз через открытые ворота, после чего они закрываются. Вода нагнетается в камеру, и ваш корабль поднимается на новый уровень. Затем основные ворота открываются, и теплоход покидает шлюзовую камеру, направляясь в следующий шлюз или на просторы открытого моря.

Информация о рейсе

Отправление и прибытие: пристань Речной вокзал. Обратите внимание, что в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов, маршрут экскурсии может измениться на рейс по реке Обь с зелёными остановками.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия и открыть для себя новые грани Новосибирска с воды!