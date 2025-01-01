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Экскурсия «Шлюзование»
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Экскурсия «Шлюзование»

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О концерте/спектакле

Экскурсия на теплоходе в Новосибирске

Погрузитесь в увлекательный мир речных путешествий с экскурсией на теплоходе по Обскому морю и реке Обь. Это уникальное приключение для тех, кто ценит романтику водных просторов и интересные истории.

Увлекательные истории и тайны

На борту вас ждут профессиональные гиды из музея Города Новосибирска, которые расскажут о Новосибирской ГЭС, её шлюзах и процессе перехода судов из Обского моря в реку Обь. Вы узнаете множество фактов о нашем городе и его водных путях, которые вплетены в захватывающие истории.

Кульминация прогулки: шлюзование

Особенностью экскурсии станет зрелище шлюзования. Вы увидите, как теплоход заходит в шлюз через открытые ворота, после чего они закрываются. Вода нагнетается в камеру, и ваш корабль поднимается на новый уровень. Затем основные ворота открываются, и теплоход покидает шлюзовую камеру, направляясь в следующий шлюз или на просторы открытого моря.

Информация о рейсе

Отправление и прибытие: пристань Речной вокзал. Обратите внимание, что в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов, маршрут экскурсии может измениться на рейс по реке Обь с зелёными остановками.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия и открыть для себя новые грани Новосибирска с воды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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10:00 от 2850 ₽
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