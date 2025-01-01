Экскурсия на теплоходе по Обскому морю

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию «Шлюзование», где вы сможете узнать множество интересных фактов о Новосибирской ГЭС, её шлюзах и уникальном процессе перехода судов из Обского моря в реку Обь и обратно. Это идеальное мероприятие для настоящих речных романтиков!

Что вас ждет?

Вас ждет незабываемое путешествие под неторопливые и увлекательные истории наших профессиональных гидов музея Города Новосибирска. Вы узнаете тайны Обского моря и погрузитесь в атмосферу речного флота.

Кульминация прогулки

Кульминацией экскурсии станет зрелище шлюзования — процесс, который трудно увидеть в повседневной жизни. Сначала ваш теплоход заходит в шлюз через открытые ворота. После закрытия ворот, в камере нагнетается вода, и ваш корабль начинает подниматься. Затем основные ворота открываются, и теплоход покидает шлюзовую камеру, направляясь в следующий шлюз или в открытое «море».

Маршрут и важная информация

Отправление: Речной Вокзал

Прибытие: Старая Пристань

Обратите внимание, что в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов маршрут экскурсии может измениться на рейс по реке Обь с зелеными остановками.

Адрес базы «Старая пристань»

г. Бердск, ул. Морская, 10.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения! Ждем вас на борту!