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Экскурсия «Шлюзование»
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Экскурсия «Шлюзование»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Экскурсия на теплоходе по Обскому морю

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию «Шлюзование», где вы сможете узнать множество интересных фактов о Новосибирской ГЭС, её шлюзах и уникальном процессе перехода судов из Обского моря в реку Обь и обратно. Это идеальное мероприятие для настоящих речных романтиков!

Что вас ждет?

Вас ждет незабываемое путешествие под неторопливые и увлекательные истории наших профессиональных гидов музея Города Новосибирска. Вы узнаете тайны Обского моря и погрузитесь в атмосферу речного флота.

Кульминация прогулки

Кульминацией экскурсии станет зрелище шлюзования — процесс, который трудно увидеть в повседневной жизни. Сначала ваш теплоход заходит в шлюз через открытые ворота. После закрытия ворот, в камере нагнетается вода, и ваш корабль начинает подниматься. Затем основные ворота открываются, и теплоход покидает шлюзовую камеру, направляясь в следующий шлюз или в открытое «море».

Маршрут и важная информация

Отправление: Речной Вокзал
Прибытие: Старая Пристань

Обратите внимание, что в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов маршрут экскурсии может измениться на рейс по реке Обь с зелеными остановками.

Адрес базы «Старая пристань»

г. Бердск, ул. Морская, 10.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения! Ждем вас на борту!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
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Новосибирск, 27 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 30 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3350 ₽
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Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3450 ₽
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Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 2100 ₽
Новосибирск, 6 августа
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10:00 от 3350 ₽
Новосибирск, 9 августа
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10:00 от 3450 ₽
Новосибирск, 10 августа
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10:00 от 2100 ₽
Новосибирск, 13 августа
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10:00 от 3350 ₽
Новосибирск, 16 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3350 ₽
Новосибирск, 17 августа
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Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
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