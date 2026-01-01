Оповещения от Киноафиши
Русалочка
6+
Возраст 6+

О спектакле

Русалочка. Балет в двух актах по мотивам сказки Г. Х. Андерсена

Трогательная история о безответной любви нежной Русалочки к прекрасному Принцу рассказывается языком балета. Это уникальная постановка, которая объединяет музыку, танец и театральное искусство. Зрители смогут встретиться с жителями подводного царства, включая Морского царя и ведьму, и пережить все яркие эмоции вместе с главными героями.

Спектакль будет интересен детям от 7 до 11 лет, а также подросткам от 12 до 15 лет и взрослым, которые ценят театральное искусство и классические сказки. Каждое действие наполнено магией и красотой, позволяя зрителям насладиться волшебным миром сказки.

Не упустите возможность стать частью этой восхитительной истории и погрузиться в атмосферу удивительного подводного царства!

Купить билет на спектакль Русалочка

Апрель
12 апреля воскресенье
16:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽

