Рождественский концерт «Ave Maria»

Праздничный концерт в Соборной палате
24 декабря, в воскресенье, в Соборной палате состоится праздничный концерт, посвященный рождественским мелодиям и различным интерпретациям «Ave Maria». Участие в концерте примут знаменитая французская сопрано Карина Деборд и российский органист Фёдор Строганов, виртуозно владеющий инструментом.
Программа:
I отделение:
- Ш. М. Видор. Токката фа мажор из органной симфонии №5
- В. А. Моцарт. Ария "Laudate"
- И. С. Бах. Ария из Рождественской оратории
- И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
- Ф. Шуберт. "Аве Мария"
- И. Брамс. "Wiegenlied”
- К. Сен-Санс. "Аве Мария"
- Г. Ф. Гендель. “Joy to the world”
II отделение:
- И. С. Бах. Три рождественские хоральные прелюдии
- И. С. Бах – Ш. Гуно. "Аве Мария"
- Ф. К. Грубер. "Stille Nacht"
- А. Марчелло. “Adagio”
- Ф. Строганов. “Аве Мария”
- Дж. Каччини. "Аве Мария"
В программе возможны изменения.
Исполнители:
- Фёдор Строганов — признанный российский органист, композитор и преподаватель Московской консерватории, известный своими концертами как в России, так и за рубежом.
- Карина Деборд (Франция) — востребованная исполнительница барочной музыки и бельканто, регулярно выступающая на фестивалях и в залах Европы и России.
Концерт обещает уникальную атмосферу праздника, наполненного гармонией и классической красотой.