Рождественский концерт «Ave Maria»

Праздничный концерт в Соборной палате

24 декабря, в воскресенье, в Соборной палате состоится праздничный концерт, посвященный рождественским мелодиям и различным интерпретациям «Ave Maria». Участие в концерте примут знаменитая французская сопрано Карина Деборд и российский органист Фёдор Строганов, виртуозно владеющий инструментом.

Программа:

I отделение:

Ш. М. Видор. Токката фа мажор из органной симфонии №5

В. А. Моцарт. Ария "Laudate"

И. С. Бах. Ария из Рождественской оратории

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор

Ф. Шуберт. "Аве Мария"

И. Брамс. "Wiegenlied”

К. Сен-Санс. "Аве Мария"

Г. Ф. Гендель. “Joy to the world”

II отделение:

И. С. Бах. Три рождественские хоральные прелюдии

И. С. Бах – Ш. Гуно. "Аве Мария"

Ф. К. Грубер. "Stille Nacht"

А. Марчелло. “Adagio”

Ф. Строганов. “Аве Мария”

Дж. Каччини. "Аве Мария"

В программе возможны изменения.

Исполнители:

Фёдор Строганов — признанный российский органист, композитор и преподаватель Московской консерватории, известный своими концертами как в России, так и за рубежом.

— признанный российский органист, композитор и преподаватель Московской консерватории, известный своими концертами как в России, так и за рубежом. Карина Деборд (Франция) — востребованная исполнительница барочной музыки и бельканто, регулярно выступающая на фестивалях и в залах Европы и России.

Концерт обещает уникальную атмосферу праздника, наполненного гармонией и классической красотой.