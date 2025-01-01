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Рождественский концерт «Ave Maria»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рождественский концерт «Ave Maria»

Рождественский концерт «Ave Maria»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Праздничный концерт в Соборной палате

24 декабря, в воскресенье, в Соборной палате состоится праздничный концерт, посвященный рождественским мелодиям и различным интерпретациям «Ave Maria». Участие в концерте примут знаменитая французская сопрано Карина Деборд и российский органист Фёдор Строганов, виртуозно владеющий инструментом.

Программа:

I отделение:

  • Ш. М. Видор. Токката фа мажор из органной симфонии №5
  • В. А. Моцарт. Ария "Laudate"
  • И. С. Бах. Ария из Рождественской оратории
  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
  • Ф. Шуберт. "Аве Мария"
  • И. Брамс. "Wiegenlied”
  • К. Сен-Санс. "Аве Мария"
  • Г. Ф. Гендель. “Joy to the world”

II отделение:

  • И. С. Бах. Три рождественские хоральные прелюдии
  • И. С. Бах – Ш. Гуно. "Аве Мария"
  • Ф. К. Грубер. "Stille Nacht"
  • А. Марчелло. “Adagio”
  • Ф. Строганов. “Аве Мария”
  • Дж. Каччини. "Аве Мария"

В программе возможны изменения.

Исполнители:

  • Фёдор Строганов — признанный российский органист, композитор и преподаватель Московской консерватории, известный своими концертами как в России, так и за рубежом.
  • Карина Деборд (Франция) — востребованная исполнительница барочной музыки и бельканто, регулярно выступающая на фестивалях и в залах Европы и России.

Концерт обещает уникальную атмосферу праздника, наполненного гармонией и классической красотой.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 декабря
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Рождественский концерт «Ave Maria» Рождественский концерт «Ave Maria» Рождественский концерт «Ave Maria»

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