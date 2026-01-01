Оповещения от Киноафиши
О концерте

Линда в Lюstra Bar 

В Москве, в баре Lюstra Bar, пройдет выступление певицы Линды, чье настоящее имя — Светлана Львовна Гейман. Она стала известной благодаря своему уникальному стилю и способности сочетать разные музыкальные жанры.

Творческий путь

Линда — российская певица, поэтесса и художница, выпустившая более десяти альбомов и продавшая свыше пяти миллионов копий. В ее творчестве переплетаются электронная этника, трип-рок и этно-рок, создавая неповторимую атмосферу.

Чем будет интересен концерт

Концерт Линды обещает стать интересным событием для поклонников экспериментальной музыки. Она активно исследует границы жанров, и зрители смогут оценить ее неповторимый стиль на живом выступлении.

Не упустите возможность услышать живое исполнение произведений Линды и насладиться атмосферой творческого экспериментирования!

Март
26 марта четверг
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 2000 ₽

