Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Be Italian
6+
О выставке

Создайте свою игрушку Лабубу в ресторане Be Italian

Приглашаем вас на уникальное событие, где вы сможете создать собственную игрушку Лабубу! Это отличный способ провести время с друзьями и раскрыть свои творческие способности.

Что вас ждет?

Вы сможете погрузиться в мир художественного творчества, используя технику флюид арт. В программе мероприятия:

  • Флюид арт: 30 минут творчества, где вы научитесь создавать необычные узоры.
  • Роспись в индивидуальном дизайне: от 2 до 3 часов, чтобы придать уникальности вашей игрушке.

Что входит в билет?

  • Игрушка Лабуба: 18 см из качественного винила.
  • Консультация и инструктаж: от профессиональных художниц, которые поделятся секретами своего мастерства.
  • Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор.
  • Творческая атмосфера: интересная тусовка и возможность завести новых друзей.
  • Антуражное пространство: идеальное место для творчества.
  • Профессиональный фотосет: снимки в группах от 12 человек.
  • Пакет для картины: специальный пакет для вашей работы.
  • Фартук одноразовый: предоставляется по запросу.

Не упустите шанс создать что-то уникальное и насладиться приятной атмосферой! Ждем вас в ресторане Be Italian!

11 июня четверг
19:00
Be Italian Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 8
от 3800 ₽
25 июня четверг
19:00
Be Italian Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 8
от 3800 ₽

