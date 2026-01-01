Создайте свою игрушку Лабубу в ресторане Be Italian
Приглашаем вас на уникальное событие, где вы сможете создать собственную игрушку Лабубу! Это отличный способ провести время с друзьями и раскрыть свои творческие способности.
Что вас ждет?
Вы сможете погрузиться в мир художественного творчества, используя технику флюид арт. В программе мероприятия:
- Флюид арт: 30 минут творчества, где вы научитесь создавать необычные узоры.
- Роспись в индивидуальном дизайне: от 2 до 3 часов, чтобы придать уникальности вашей игрушке.
Что входит в билет?
- Игрушка Лабуба: 18 см из качественного винила.
- Консультация и инструктаж: от профессиональных художниц, которые поделятся секретами своего мастерства.
- Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор.
- Творческая атмосфера: интересная тусовка и возможность завести новых друзей.
- Антуражное пространство: идеальное место для творчества.
- Профессиональный фотосет: снимки в группах от 12 человек.
- Пакет для картины: специальный пакет для вашей работы.
- Фартук одноразовый: предоставляется по запросу.
Не упустите шанс создать что-то уникальное и насладиться приятной атмосферой! Ждем вас в ресторане Be Italian!