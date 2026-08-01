Выставка в Мастерской Аникушина

Узнайте, как создавался монумент "Героическим защитникам Ленинграда". Эта выставка, расположенная в Мастерской Аникушина на Вяземском переулке, 8, предлагает уникальный взгляд на процесс создания знаменитого памятника.

История создания монумента

Монумент "Героическим защитникам Ленинграда", созданный скульптором Михаилом Константиновичем Аникушиным, был открыт в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Посетители смогут узнать, каким мог бы быть памятник, что вдохновляло автора и какие скрытые трудности возникали в процессе работы. Выставка демонстрирует трогательные личные моменты, которые затрагивают историю создания этого знакового произведения искусства.

Экспонаты выставки

На выставке представлены гипсовые модели в реальном размере памятника, с которых в 1970-х годах делали бронзовый отлив. Центральное место занимает многофигурная группа "Блокада". Посетители могут ознакомиться с многочисленными набросками и эскизами, выполненными в пластилине и гипсе, которые иллюстрируют творческий процесс скульптора.

Дополняющие материалы

Выставка также включает модели-"метровки" с разметкой пунктирной машины, что помогает лучше понять процесс работы над скульптурой. Художественная экспозиция сопровождается фрагментами писем, воспоминаниями, историческими фотографиями и документами, а также личными вещами М. К. Аникушина.