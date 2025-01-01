Спектакль Ролевая игра «Оазис»

Меню
Ролевая игра «Оазис»
Тайны на борту «Оазиса». Квест для подростков в Петербурге

Приготовьтесь к захватывающему ролевому квесту «Оазис», который проходит на одном из крупнейших круизных лайнеров мира. Вы окажетесь в роскошной атмосфере, где богатые пассажиры наслаждаются жизнью, а за их спинами происходят опасные события.

Два громких преступления

На борту «Оазиса» разворачивается настоящая драма. Всего за короткий промежуток времени произошло сразу два серьезных преступления: украдено антикварное ожерелье стоимостью сотни тысяч долларов, а один из пассажиров бесследно исчез. Это вызывает вопросы: кто виновен и где прячутся преступники?

Время тик-так

У вас всего полтора часа до прибытия лайнера в порт назначения, после чего преступники могут уйти от правосудия. Вам предстоит использовать смекалку, интуицию и умение договариваться, чтобы разгадать загадки и найти следы похитителей.

Как проходит игра

«Оазис» - это игра разговорного жанра, где нет головоломок. Каждое ваше взаимодействие и каждое принятое решение имеют значение. Исследуя лайнер, общайтесь с другими участниками и находите подсказки, чтобы раскрыть тайны, скрывающиеся на борту.

Обратите внимание

Имейте в виду, что если администратор квеста не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования, игра будет отменена. Подготовьтесь к увлекательному приключению на борту «Оазиса» и не упустите шанс стать детективом в мире роскоши и опасности!

