Рок-острова
Юбилейный концерт Владимира Захарова и группы "Рок-Острова"

Приглашаем вас на большой юбилейный зимний концерт Владимира Захарова и его группы "Рок-Острова". В программе ожидаются любимые хиты, такие как Ничего не говори, а также новые композиции, которые уже завоевали популярность среди поклонников.

Группа "Рок-Острова" на протяжении четырех десятилетий радует слушателей своей неповторимой музыкой. Это не просто песни — это настоящие гимны поколений, наполненные искренностью, драйвом и мелодиями, которые знакомы каждому. Их творчество всегда актуально и продолжает находить отклик в сердцах поклонников разных возрастов.

Владимир Захаров — ключевая фигура коллектива, его фронтмен и золотой голос страны. Талантливый артист, который создает магию на сцене. Вместе с участниками группы он подготовит захватывающее музыкальное событие, где переплетутся задорные и лиричные мотивы. Рок и танцевальное диско — это гремучая смесь, которая подарит вам море радости и веселья, позволяя на время забыть о повседневных заботах.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника, насладиться живым исполнением любимых хитов и оценить новые творения, которые уже готовы покорить сердца зрителей!

Декабрь
6 декабря воскресенье
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1500 ₽

