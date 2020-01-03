Классическая драма Уильяма Шекспира на Вахтанговской сцене

«Ричард III»: Власть, одиночество и безжалостная игра

Спектакль «Ричард III» по пьесе Уильяма Шекспира в исполнении режиссера Автандила Варсимашвили погружает зрителей в мрачный мир борьбы за власть. Главный герой, Ричард, презирает моральные устои, не останавливается ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Его агрессия сметает все на своем пути, а угрызения совести ему неведомы.

Сюжет и персонажи

Ричард, достигнув высшей власти, оказывается одинок и ненавидим всеми. Лорды поднимают восстание, и наш герой терзается кошмарами, осознавая, что не может найти союзника. Фраза «Кулак нам – совесть, и закон нам – меч» для него оказывается пустым звуком. В критический момент он восклицает: «Коня, коня! Корону за коня отдам!»

Глубина шекспировского текста

Автандил Варсимашвили отмечает, что «Ричард III» – это не просто пьеса, а настоящая энциклопедия власти. Шекспир мастерски описывает характер диктаторов, предсказывая их появление за много веков до Наполеона, Сталина и Гитлера. Психологический процесс разложения личности диктатора изображен с поразительной точностью. Режиссер подчеркивает, что действия Ричарда до захвата трона уникальны, а после – становятся предсказуемыми.

Театральность как основа

Варсимашвили делится своими размышлениями о том, что Шекспир требует особых актеров, способных мгновенно менять темп и образ. «Театр Шекспира – это театр лицедеев», – говорит он. Для успешной интерпретации произведений великого драматурга необходима не только психологическая правда, но и театральная правда.

Спектакль «Ричард III» обещает стать значимым событием театрального сезона, ведь именно в Вахтанговском театре прекрасно понимают, что такое подлинная театральность.