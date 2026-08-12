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Путешествия. Во времени и в пространстве
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Киноафиша Путешествия. Во времени и в пространстве

Путешествия. Во времени и в пространстве

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О выставке

Уникальная выставка в усадьбе «Архангельское»

В Музее-усадьбе «Архангельское» стартует уникальный выставочный проект, который исследует феномен путешествий как через призму истории, так и через современные художественные осмысления. Выставка объединяет артефакты аристократических поездок и современные произведения искусства, создавая мост между прошлым и настоящим.

Концепция выставки

Проект раскрывает эволюцию восприятия путешествий, начиная с «Эпохи размеренных путешествий», когда путешествие было медленным и вдумчивым, и заканчивая современностью, где скорость определяет ритм жизни. Посетители смогут увидеть, как транспорт изменял восприятие пространства и времени, начиная с карет и заканчивая высокоскоростными поездами.

Основные экспонаты

В экспозиции представлены около 250 артефактов, включая редкие рессорные экипажи князей Юсуповых, древнеегипетскую статуэтку богини Бастет и итальянские альбомы художницы Натальи Максимовны Бенкендорф. Эти уникальные предметы созданы в разные исторические эпохи и помогают проследить изменения в культуре путешествий.

Современное осмысление

Композиция выставки была дополнена произведениями современных авторов. Их работы отражают ту высокую скорость, с которой мы живем сегодня, и ставят вопросы о нашем отношении к путешествиям, произведения искусства и памяти. Ключевыми работами стали «Руины индустриального» Владимира Логутова и «Скорость» Павла Отдельнова.

Зона воспоминаний

Завершает экспозицию уютная «гостиная воспоминаний», где посетители смогут погрузиться в атмосферу домашнего уюта. Здесь представлены работы, которые исследуют процесс каталогизации впечатлений и воспоминаний о путешествиях. Кроме того, зрители увидят уникальные архивные фотографии князей Юсуповых, рассказывающие об их пути по миру.

Выставка «Путешествия. Во времени и в пространстве» будет открыта до конца лета 2026 года. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию исторического и художественного опыта!

Купить билет на выставка Путешествия. Во времени и в пространстве

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Август
12 августа среда
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
13 августа четверг
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
14 августа пятница
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
15 августа суббота
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
16 августа воскресенье
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
17 августа понедельник
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
18 августа вторник
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
19 августа среда
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
20 августа четверг
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
21 августа пятница
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
22 августа суббота
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
23 августа воскресенье
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
24 августа понедельник
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
25 августа вторник
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
26 августа среда
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
27 августа четверг
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
28 августа пятница
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
29 августа суббота
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
30 августа воскресенье
09:00
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское

Фотографии

Путешествия. Во времени и в пространстве

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