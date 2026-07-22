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Cosmoscow 2026
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Киноафиша Cosmoscow 2026

Cosmoscow 2026

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О выставке

Ярмарка современного искусства Cosmoscow 2026

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow продолжает впечатлять своим уникальным подходом к оформлению выставок. В этом году ярмарка пройдет с 4 по 6 сентября 2026 в Тимирязев центре.

Концепция Cosmoscow в 2026 году

В этом году визуальный стиль 14-го выпуска создан под влиянием творчества победителя программы «Художник года» Игоря Самолета. Концепция оформления носит название «От скриншота к отпечатку» и исследует границы между цифровым и материальным.

Игорь Самолет знаменит тем, что в своих ранних работах он активно использовал скриншоты и цифровые изображения. Однако его новый проект демонстрирует переход к более традиционному формату: художник применяет камеру моментальной печати на чековой ленте. Этот инновационный подход позволяет ему превращать мимолетные эпизоды в наглядные свидетельства прожитого опыта.

Визуальное оформление

Визуальный язык 14-го выпуска ярмарки строится на случайных, несовершенных кадрах, которые фиксируют моменты повседневной жизни. Таким образом, фирменный стиль стал результатом множества взаимодействий человека и окружающей реальности, превращая их в короткие хронологии. Такой подход интересен тем, что представляет искусство как динамичную и изменчивую концепцию, отражающую современное восприятие мира.

Cosmoscow продолжает быть важной площадкой для обсуждения актуальных трендов в искусстве, представляя работы ведущих художников и их подходы к творчеству.

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Сентябрь
4 сентября пятница
09:00
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
5 сентября суббота
09:00
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
6 сентября воскресенье
09:00
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1

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