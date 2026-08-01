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Экскурсия На языке кино
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Киноафиша Экскурсия На языке кино

Экскурсия На языке кино

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О выставке

Экскурсия музее композитора Прокофьева

Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную двум шедеврам советского кинематографа – фильмам Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Эти картины не только изменили представление о кино, но и навсегда оставили след в музыкальной культуре благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева.

Во время программы вы узнаете об истории создания этих выдающихся фильмов и музыкального сопровождения к ним. Мы раскроем творческий метод двух гениев, а также расскажем о причинах запрета фильмов в Советском Союзе.

Стать кинокритиком

Одной из интересных частей встречи станет дискуссия, в ходе которой вы сможете почувствовать себя настоящими кинокритиками. Мы разберем ключевые эпизоды фильмов и обсудим, что именно рассказывает музыка Прокофьева. Вы также узнаете, как понимать уникальный киноязык Эйзенштейна.

Не упустите возможность погрузиться в мир кино и музыки, который оставил незабываемый след в истории искусства!

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Август
Сентябрь
20 августа четверг
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
21 августа пятница
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
27 августа четверг
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
28 августа пятница
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
3 сентября четверг
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
4 сентября пятница
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
10 сентября четверг
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
11 сентября пятница
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
17 сентября четверг
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
18 сентября пятница
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
24 сентября четверг
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
25 сентября пятница
19:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3

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