Экскурсия музее композитора Прокофьева

Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную двум шедеврам советского кинематографа – фильмам Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Эти картины не только изменили представление о кино, но и навсегда оставили след в музыкальной культуре благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева.

Во время программы вы узнаете об истории создания этих выдающихся фильмов и музыкального сопровождения к ним. Мы раскроем творческий метод двух гениев, а также расскажем о причинах запрета фильмов в Советском Союзе.

Стать кинокритиком

Одной из интересных частей встречи станет дискуссия, в ходе которой вы сможете почувствовать себя настоящими кинокритиками. Мы разберем ключевые эпизоды фильмов и обсудим, что именно рассказывает музыка Прокофьева. Вы также узнаете, как понимать уникальный киноязык Эйзенштейна.

Не упустите возможность погрузиться в мир кино и музыки, который оставил незабываемый след в истории искусства!