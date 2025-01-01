Спектакль по пьесе, написанной итальянским актером и драматургом Нино Манфреди специально для Романа Виктюка

Спектакль по пьесе, написанной итальянским актером и драматургом Нино Манфреди специально для Романа Виктюка, представляет собой яркое и запоминающееся зрелище. Пьеса была создана в Италии, а репетиции проходили в Израиле. С момента своего дебюта в 1997 году спектакль собрал аншлаги по всему миру.

О постановке

«Путаны» — это лирическая комедия, в которой великолепный Ефим Шифрин исполняет главную роль. Постановка является ярким доказательством мастерства Романа Виктюка в работе с комедийным материалом. Это нежная, уморительно смешная и иногда грустная история, которая в финале дарит зрителям светлые эмоции.

Сюжет

В центре сюжета находится трогательное зарождение чувств между занудой и неудачником, сценаристом Армандо и проституткой Принцессой. Несмотря на свою «земную» профессию, Принцесса романтична и обаятельна, что добавляет глубины их отношениям. Эта комедия сравнима с классикой итальянского кино прошлого века.

Ключевые моменты

Спектакль порадует зрителей мягкой атмосферой, смешными и легкими диалогами, а также забавной пятеркой клоунов-хулиганов, которые ведут действие. Блистательный дуэт Ефима Шифрина и Екатерины Карпушиной придаст истории особую харизму.

Музыка и атмосфера

Зрителей ожидает чудесная музыка, веселые клоуны-мимы и трогательная история любви, которая завершается хэппи-эндом. «Путаны» — это не просто спектакль, а целый фильм о жизни, любви и поиске счастья, который оставит у зрителей неизгладимое впечатление.